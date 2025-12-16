ETV Bharat / state

मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाने के खिलाफ कांग्रेस कल करेगी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना भाजपा-आरएसएस की गांधी जी के प्रति दीर्घकालिक दुर्भावना को दिखाता है. गांधी जी श्रम की गरिमा, सामाजिक न्याय और गरीबों के अधिकारों के प्रतीक रहे हैं. उनका नाम हटाना सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि एक जन-केंद्रित कानून से राष्ट्रपिता के जुड़ाव को तोड़ने का प्रयास है.

रायपुर: महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने के लिए संसद में विधेयक लाना मोदी सरकार की गांधी-विरोधी मानसिकता को उजागर करता है. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति और उनके मूल्यों को मिटाने की साजिश बताया. कांग्रेस ने इसके विरोध में 17 दिसंबर को प्रदेशभर में जिला स्तरीय धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया है.

सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नाथूराम गोडसे के महिमामंडन की राजनीति के तहत गांधी जी की पुण्य स्मृति को कमजोर करना चाहती है. भाजपा की यह भूल है कि किसी योजना से गांधी जी का नाम हटाकर उन्हें देश की चेतना से अलग नहीं किया जा सकता है. गांधी जी भारत के जन-जन में बसे हैं, उन्हें कोई साजिश मिटा नहीं सकती, हटा नहीं सकती.



कांग्रेस कल करेगी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन (ETV Bharat)

जन आंदोलन से जन्मा कानून है मनरेगा

कांग्रेस ने कहा कि मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि जन आंदोलनों से निकला कानून है, जो हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो के सिद्धांत पर आधारित है. इस कानून ने ग्रामीण भारत को काम मांगने का कानूनी अधिकार दिया, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी, महिलाओं और भूमिहीनों को सशक्त बनाया और विकेंद्रीकृत शासन को मजबूती दी.





''नाम बदलने के पीछे मनरेगा को कमजोर करने की मंशा''

प्रदेश कांग्रेस के अनुसार नया विधेयक रोजगार की कानूनी गारंटी को समाप्त कर मांग आधारित अधिकार की जगह केंद्र नियंत्रित योजना लागू करना चाहती है. इससे न तो काम की सुनिश्चित गारंटी रहेगी, न समय पर भुगतान और न ही आपदा या आर्थिक संकट के समय रोजगार की सुरक्षा मिल पाएगी.





केंद्र सरकार पर बजट कटौती का आरोप

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों में मनरेगा को लगातार कम बजट दिया. हर साल 30 से 35 प्रतिशत तक कटौती हुई, मजदूरी में नाममात्र की वृद्धि हुई, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. नतीजा यह है कि मजदूरों की आय ठहरी हुई है और भुगतान में देरी आम बात हो गई है.





यूपीए बनाम एनडीए: रोजगार गारंटी पर फर्क

कांग्रेस ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा के तहत हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का गारंटेड रोजगार दिया. सड़क, तालाब, कुएं, जल संरक्षण और सूखा राहत जैसे कार्य कराए जाते रहे. यदि 15 दिन में काम नहीं मिलता था तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था. भाजपा शासन में न काम मिल रहा है, न समय पर भुगतान.





17 दिसंबर को जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला, शहर, ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिए हैं कि 17 दिसंबर 2025 को जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जाए। प्रदर्शन में महात्मा गांधी के चित्रों के साथ भाजपा की नीतियों का विरोध किया जाएगा।





28 दिसंबर को स्थापना दिवस पर जन-जागरूकता कार्यक्रम

कांग्रेस ने 28 दिसंबर, पार्टी के स्थापना दिवस पर मंडल और गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर श्रम की गरिमा, सामाजिक न्याय और काम के अधिकार के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराने का निर्णय लिया है. प्रदेश कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, मनरेगा मजदूरों और आम जनता से व्यापक भागीदारी की अपील की है, ताकि भाजपा सरकार द्वारा जन अधिकारों को कमजोर करने की साजिश को रोका जा सके.

कवर्धा की 11 ग्राम पंचायत के धान संग्रहण केंद्रों में होगा 37 चबूतरों का निर्माण

कोरिया और एमसीबी में ग्रामीण औद्योगिक पार्क का कार्य शुरु

महासमुंद पहुंचे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, जिले में सरकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों के दिए दिशा निर्देश