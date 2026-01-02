ETV Bharat / state

MGNREGA को लेकर झारखंड कांग्रेस का हल्ला बोल, 3 जनवरी को सभी प्रमंडल मु्ख्यालय में करेंगे प्रेस कांफ्रेंस

रांची: झारखंड की राजनीति में दो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के बीच 'मनरेगा' और 'जी राम जी' को मुद्दा बनाने की होड़ है. इसी को लेकर 5 जनवरी को झारखंड कांग्रेस रांची में लोकभवन के सामने आक्रोश मार्च की घोषणा कर चुकी है. इससे पहले कांग्रेस पार्टी 3 जनवरी को राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी.



झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसके लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रमंडलवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिम्मेवारी सौंपी है. कुछ वरिष्ठ नेताओं को प्रमंडल से अलग जिलों में भी मनरेगा के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए गए हैं. राकेश सिन्हा ने कहा कि 5 जनवरी को जहां लोकभवन के समक्ष कांग्रेस का बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, उससे पहले 3 जनवरी को पार्टी के राज्यस्तरीय वरिष्ठ नेतागण अलग-अलग प्रमंडलों में एक साथ संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र की मजदूर विरोधी भाजपा सरकार पर हमला बोलेंगे.

जानकारी देते प्रदेश कांग्रेस नेता (ईटीवी भारत)

राज्य पर अतिरिक्त बोझ समेत राष्ट्रपिता का अपमान वाली योजना है जी राम जी

प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से नफरत करती है. उसे राज्य के गरीब जरूरतमंद मजदूरों का हित नहीं सुहाता है. इसलिए रोजगार की गारंटी देने वाली यूपीए सरकार की योजना को बंद कर एक ऐसी योजना लायी है, जो न केवल राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली है, बल्कि यह राष्ट्रपिता को अपमानित करने वाली भी है. इसलिए कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी.

