ETV Bharat / state

'कांग्रेस को लगेगा देवी-देवताओं का श्राप', जयराम ठाकुर ने रामपुर में क्यों कही ये बात?

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV BHARAT )

रामपुर: रामपुर में जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि धार्मिक और आस्था से जुड़े कार्यों में बाधा डालने वालों को देवी-देवताओं का श्राप लगता है. उन्होंने शिंगड़ा में प्रस्तावित संस्कृत कॉलेज की घोषणा रद्द किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस कदम से स्थानीय लोगों की धार्मिक और शैक्षणिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. जयराम ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे कार्यों के लिए पार्टी को देवी-देवताओं का श्राप जरूर लगेगा.

जयराम ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिंगड़ा में संस्कृत कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी और इसके लिए पांच करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी किया गया था. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों ने यह मांग रखी थी कि बच्चों को अपने घर के नजदीक ही संस्कृत की शिक्षा मिल सके और उन्हें पढ़ाई के लिए दूसरे क्षेत्रों में न जाना पड़े, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस घोषणा को डिनोटिफाइड कर दिया गया. उन्होंने कहा कि संस्कृत भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण भाषा है. संस्कृत कॉलेज खुलने से स्थानीय विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही पढ़ाई करने का अवसर मिलता, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पहल को आगे बढ़ाने के बजाय रोक दिया.