'कांग्रेस को लगेगा देवी-देवताओं का श्राप', जयराम ठाकुर ने रामपुर में क्यों कही ये बात?
जयराम ठाकुर ने कहा कि जल्द प्रदेश में सत्ता बदलने वाली है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जाने वाली है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 6:37 PM IST
रामपुर: रामपुर में जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि धार्मिक और आस्था से जुड़े कार्यों में बाधा डालने वालों को देवी-देवताओं का श्राप लगता है. उन्होंने शिंगड़ा में प्रस्तावित संस्कृत कॉलेज की घोषणा रद्द किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस कदम से स्थानीय लोगों की धार्मिक और शैक्षणिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. जयराम ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे कार्यों के लिए पार्टी को देवी-देवताओं का श्राप जरूर लगेगा.
जयराम ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिंगड़ा में संस्कृत कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी और इसके लिए पांच करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी किया गया था. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों ने यह मांग रखी थी कि बच्चों को अपने घर के नजदीक ही संस्कृत की शिक्षा मिल सके और उन्हें पढ़ाई के लिए दूसरे क्षेत्रों में न जाना पड़े, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस घोषणा को डिनोटिफाइड कर दिया गया. उन्होंने कहा कि संस्कृत भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण भाषा है. संस्कृत कॉलेज खुलने से स्थानीय विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही पढ़ाई करने का अवसर मिलता, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पहल को आगे बढ़ाने के बजाय रोक दिया.
'सिरमौर से भरमौर तक कांग्रेस का सफाया'
जनसभा में जयराम ने पंचायती राज चुनावों का जिक्र करते हुए दावा किया कि सिरमौर से भरमौर तक कांग्रेस का सफाया हो गया है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बाकी कसर भी पूरी हो जाएगी. अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है और कांग्रेस के जाने तथा भाजपा के सत्ता में आने की बारी है.
एक साल में एक लाख नौकरियों के वादे पर घेरा
जयराम ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं से किया गया वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले एक साल में एक लाख नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई. उन्होंने दावा किया कि रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को निराशा हाथ लगी है.
आपदा प्रभावितों के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया
नेता प्रतिपक्ष ने आपदा प्रभावित परिवारों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में कई लोगों के घरों और जमीनों को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके बावजूद कई प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को प्रभावितों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना चाहिए था.जयराम ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश की व्यवस्थाओं को तहस-नहस कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब भाजपा को जनता की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए.
कौल सिंह नेगी को भारी बहुमत से जिताने की अपील
जयराम ने रामपुर से भाजपा नेता कौल सिंह नेगी की सराहना करते हुए कहा कि सत्ता में न होने के बावजूद वह जनता की समस्याओं को उठाते रहे हैं और उनके समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में कौल सिंह नेगी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर विधानसभा भेजने की अपील की. उन्होंने कहा कि कौल सिंह नेगी के विधानसभा पहुंचने पर रामपुर के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम किया जाएगा.
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