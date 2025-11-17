ETV Bharat / state

कांग्रेस का साय सरकार को अल्टीमेटम, 30 नवंबर तक बिजली बिल हाफ योजना लागू करने की मांग

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बिजली बिलों में लगातार इजाफा हो राह है. इसे लेकर प्रदेश में सियासी घमासान चरम पर है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर मुनाफाखोरी, लापरवाही और जनविरोधी नीति का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है. दीपक बैज ने कहा है कि यदि 30 नवंबर तक बिजली के दाम घटाए नहीं गए और ‘बिजली बिल हाफ’ योजना बहाल नहीं की गई, तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे.

"बढ़ते बिजली बिट से जनता परेशान": पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि पिछले तीन महीने से आ रहे बढ़े बिजली बिलों ने आम नागरिकों का बजट बिगाड़ दिया है. दो साल में चार बार बिजली दरें बढ़ाई गईं, जबकि प्रदेश देश के सबसे बड़े विद्युत उत्पादक राज्यों में शामिल है. दीपक बैज का आरोप है कि सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हैं.

भूपेश बघेल सरकार के दौरान लागू बिजली बिल हाफ योजना से जनता को काफी राहत मिलती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया. यह योजना बंद होने और दरों में बढ़ोतरी के बाद लोगों के बिजली बिल दुगुना से भी ज्यादा आने लगे हैं, जिससे घरों का खर्च बिगड़ गया है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

कोयला सस्ता, फिर भी बिजली महंगी क्यों ?: कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि कोयले पर सेस हटने और दाम 400 रुपए तक कम होने के बावजूद बिजली के दाम क्यों नहीं घटाए गए? दीपक बैज ने कहा कि बिजली उत्पादन की लागत कम होने के बाद भी दरों में कटौती न करना सरकार की लापरवाही और मुनाफाखोरी का संकेत है. इसलिए कांग्रेस चाहती है कि वीसीए (वेरियेबल कॉस्ट एडजस्टमेंट) में तुरंत कमी की जाए, जिससे बिजली सस्ती हो सके.