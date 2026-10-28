बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान, कहा- कांग्रेस देश में नरसंहार करवाना चाहती है, विशेष सत्र में एमएमडीआर को लेकर रखी जाएगी बात
बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के आंदोलन पर पलामू में कहा कि वह देश में अराजकता फैलाना और नरसंहार करवाना चाहती है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 1:51 PM IST
पलामूः झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया और गंभीर आरोप लगाया है. बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस देश में अराजकता लाना चाहती है और नरसंहार करवाना चाहती है. यही वजह है कि एक नवंबर को आंदोलन करेगी. 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और एक नवंबर को पूरे देश में सिखों का नरसंहार हुआ था.
कांग्रेस देश में अराजकता लाना चाहती हैः बाबूलाल मरांडी
कांग्रेस की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बता रही है कि वह किस प्रकार देश में अराजकता लाना चाह रही है. दरअसल बाबूलाल मरांडी बुधवार को पलामू प्रमंडल के दौरे पर पहुंचे थे और मेदिनीनगर में प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का आंदोलन उस वक्त ही क्यों होता है जब सनातनियों के बड़े पर्व और त्यौहार होते हैं.
25 नवंबर से 1 जनवरी के बीच कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है या ईद जैसे मौके पर भी राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम नहीं होता है. सनातनियों के पर्व त्यौहार में खलल डालने के लिए आंदोलन किया जा रहे हैं. एक तरह से अराजकता लाने की कोशिश की जा रही है ताकि पर्व त्यौहार की खुशी मातम में बदल जाए.
प्रशांत भूषण, नेहा बोरा सभी लोग कांग्रेस के अंगः बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों के नियति को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान की शुरूआत की है. 4 नवंबर को पलामू में इसको लेकर पदयात्रा भी होगी. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रशांत भूषण, नेहा बोरा सभी लोग कांग्रेस के ही अंग हैं जो देश में अराजकता लाना चाहते हैं.
विधानसभा सत्र में एमएमडीआर को लेकर मुखर रहेगी भाजपा
झारखंड में 25 और 26 नवंबर को होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह दो दिनों का सत्र है एक दिन तो शोक सभा में खत्म हो जाएगा. दूसरे दिन दो से तीन घंटे ही चर्चा हो पाएगी. उन्होंने कहा कि एमएमडीआर को लेकर बीजेपी बात रखती रही है, सत्र में भी रखी जाएगी.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, गढ़वा के विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी, मेयर अरुणा शंकर और जिला अध्यक्ष अमित तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे.
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