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बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान, कहा- कांग्रेस देश में नरसंहार करवाना चाहती है, विशेष सत्र में एमएमडीआर को लेकर रखी जाएगी बात

बाबूलाल मरांडी की प्रेस वार्ता ( ईटीवी भारत )

पलामूः झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया और गंभीर आरोप लगाया है. बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस देश में अराजकता लाना चाहती है और नरसंहार करवाना चाहती है. यही वजह है कि एक नवंबर को आंदोलन करेगी. 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और एक नवंबर को पूरे देश में सिखों का नरसंहार हुआ था.

कांग्रेस देश में अराजकता लाना चाहती हैः बाबूलाल मरांडी