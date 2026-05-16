पालमपुर नगर निगम चुनाव 2026: कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा पाएगी भाजपा! जानें क्या हैं समीकरण?
पालमपुर नगर निगम चुनाव में बुटेल परिवार और भाजपा दिग्गज शांता कुमार की सियासी साख दांव पर लगी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 6:30 PM IST
पालमपुर: हिमाचल प्रदेश में पालमपुर नगर निगम चुनाव में इस बार बुटेल परिवार और भाजपा के दिग्गजों का आमना-सामना है. नगर निगम का ये चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जा रहा है और दोनों पार्टियां अपना-अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं. वहीं, 17 मई को होने वाले पालमपुर नगर निगम चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं. 15 वार्डों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी. इस बार नगर निगम पालमपुर के चुनावी मैदान में 33 प्रत्याशी उतरे हैं, जिनके भविष्य का फैसला रविवार को 30 हजार मतदाता करेंगे. यहां कुल 34 बूथ हैं.
शांता कुमार ने भी भरी चुनावी हुंकार
वहीं, पालमपुर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इस गढ़ को भेदना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है, क्योंकि पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल से पहले उनके पिता पालमपुर से विधायक और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं. साथ ही भाजपा से शांता कुमार भी दिग्गजों की श्रेणी में आते हैं और पुराने सलाहकार भी है. इस बार नगर निगम चुनाव में शांता कुमार ने भी चुनावी हुंकार भरी है, जिसके चलते यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. शांता कुमार ने दावा किया है कि इस बार नगर निगम में भाजपा की सत्ता काबिज होगी.
पालमपुर में अब तक भाजपा की क्या रही है स्थिति ?
हालांकि पालमपुर में भाजपा अंदरूनी रूप से एकजुट नहीं है, इसका जीता-जागता उदाहरण 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव है. 2017 के विधानसभा चुनाव में पालमपुर से इंदु गोस्वामी ने भाजपा की सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था. उसके बाद साल 2022 में भाजपा की सीट से पालमपुर में त्रिलोक कपूर ने चुनाव लड़ा और उनको भी हार का सामना करना पड़ा था. नगर निगम के चुनावों में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली थी, लेकिन अब 2026 के नगर निगम चुनावों में पालमपुर में भाजपा एकजुट होने का दावा कर रही है. भाजपा ने पालमपुर नगर निगम चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. वहीं, कांग्रेस की ओर से भी पालमपुर में जोर-शोरों से प्रचार किया गया है, डिप्टी सीएम से लेकर सीएम तक पालमपुर में नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार कर चुके हैं.
पालमपुर नगर निगम के 15 वार्डों में सियासी जंग
वार्ड-1 लोहना
- इस वार्ड के तहत 3 मतदान केंद्र आते हैं.
- अति-संवेदनशील श्रेणी के बांदला पोलिंग स्टेशन में कुल 559 मतदाता हैं, जिनमें 273 पुरुष और 286 महिला मतदाता शामिल हैं.
- संवेदनशील श्रेणी के लोहना-1 मतदान केंद्र में कुल 1114 वोटर हैं, जिसमें 563 पुरुष और 551 महिलाएं हैं.
- सामान्य श्रेणी के लोहना-2 केंद्र में कुल 692 मतदाता हैं, जिनमें 320 पुरुष और 372 महिलाएं दर्ज हैं.
वार्ड-2 ऊपरला पालमपुर
- इस वार्ड में 2 मतदान केंद्र हैं.
- संवेदनशील श्रेणी के पालमपुर-1 पोलिंग स्टेशन में कुल मतदाताओं की संख्या 802 है, जिसमें 391 पुरुष और 411 महिलाएं हैं.
- सामान्य श्रेणी के पालमपुर-2 मतदान केंद्र में कुल 626 वोटर हैं, जिनमें 302 पुरुष और 324 महिला मतदाता शामिल हैं.
वार्ड-3 पालमपुर खास
- इस वार्ड के दोनों मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी के हैं.
- पालमपुर-3 पोलिंग स्टेशन में कुल 1102 मतदाता हैं, जिनमें 583 पुरुष और 519 महिलाएं हैं.
- पालमपुर-4 मतदान केंद्र में कुल 978 वोटर पंजीकृत हैं, जिसमें 510 पुरुष और 468 महिला मतदाता हैं.
वार्ड-4 आईमा
- इस वार्ड के दोनों मतदान केंद्र भी सामान्य श्रेणी में आते हैं.
- आईमा-1 पोलिंग स्टेशन में कुल 1555 मतदाता हैं, जिनमें 433 पुरुष और 762 महिलाएं हैं.
- आईमा-2 मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या 147 है, जिसमें 67 पुरुष और 80 महिला मतदाता शामिल हैं.
वार्ड-5 सुघड़
- इस वार्ड के तहत 2 मतदान केंद्र स्थापित हैं.
- संवेदनशील श्रेणी के सुघड़-1 पोलिंग स्टेशन में कुल 1640 वोटर हैं, जिसमें 847 पुरुष और 793 महिला मतदाता हैं.
- सामान्य श्रेणी के सुघड़-2 मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या 574 है, जिसमें 289 पुरुष और 285 महिलाएं हैं.
वार्ड-6 घुग्गर खिल्डू
- इस वार्ड में 3 मतदान केंद्र आते हैं.
- सामान्य श्रेणी के खिल्डू पोलिंग स्टेशन में कुल 797 मतदाता हैं, जिनमें 401 पुरुष और 396 महिलाएं हैं.
- संवेदनशील श्रेणी के डिफरपट्ट केंद्र में कुल 604 वोटर हैं, जिसमें 320 पुरुष और 284 महिला मतदाता शामिल हैं.
- सामान्य श्रेणी के घुग्गर मतदान केंद्र में कुल 842 मतदाता हैं, जिनमें 427 पुरुष और 415 महिलाएं दर्ज हैं.
वार्ड-7 बिंद्राबन
- इस वार्ड के तीनों मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी के हैं.
- बिंद्राबन पोलिंग स्टेशन में कुल 738 मतदाता हैं, जिसमें 377 पुरुष और 361 महिलाएं हैं.
- कालियालकाड़ केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1025 है, जिसमें 521 पुरुष और 504 महिलाएं हैं.
- चिबंलहार मतदान केंद्र में कुल 495 वोटर हैं, जिनमें 242 पुरुष और 253 महिला मतदाता शामिल हैं.
वार्ड-8 खलेट
- इस वार्ड के तहत 2 पोलिंग स्टेशन हैं.
- अति-संवेदनशील श्रेणी के खलेट मतदान केंद्र में कुल 1274 मतदाता हैं, जिनमें 623 पुरुष और 651 महिलाएं हैं.
- सामान्य श्रेणी के रोड़ी मतदान केंद्र में कुल 1122 वोटर पंजीकृत हैं, जिसमें 562 पुरुष और 560 महिला मतदाता हैं.
वार्ड-9 चौकी
- इस वार्ड में 2 मतदान केंद्र स्थापित हैं.
- सामान्य श्रेणी के चौकी-1 पोलिंग स्टेशन में कुल 1144 मतदाता हैं, जिनमें 588 पुरुष और 556 महिलाएं हैं.
- अति-संवेदनशील श्रेणी के चौकी-2 मतदान केंद्र में कुल 722 वोटर हैं, जिसमें 378 पुरुष और 344 महिला मतदाता शामिल हैं.
वार्ड-10 मरण्डा
- इस वार्ड के तहत 4 केंद्रों की व्यवस्था है.
- सामान्य श्रेणी के मरण्डा पोलिंग स्टेशन में कुल 600 मतदाता हैं, जिनमें 301 पुरुष और 299 महिलाएं हैं.
- बंघियार-1 और बंघियार-2 मतदान केंद्रों का डेटा निरंक (शून्य) है.
- अति-संवेदनशील श्रेणी के बंघियार-1 मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1437 है, जिसमें 722 पुरुष और 715 महिला मतदाता शामिल हैं.
वार्ड-11 राजपुर
- इस वार्ड में 2 मतदान केंद्र आते हैं.
- सामान्य श्रेणी के राजपुर-1 पोलिंग स्टेशन में कुल 998 वोटर हैं, जिसमें 505 पुरुष और 493 महिलाएं हैं.
- संवेदनशील श्रेणी के राजपुर-2 मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या 995 है, जिनमें 894 पुरुष और 501 महिला मतदाता दर्ज हैं.
वार्ड-12 घुग्गर फांदा/टांडा
- इस वार्ड के तहत एक मतदान केंद्र आता है.
- सामान्य श्रेणी के घुग्गर टांडा-1 पोलिंग स्टेशन में कुल मतदाताओं की संख्या 884 है, जिसमें 476 पुरुष और 391 महिला मतदाता शामिल हैं.
वार्ड-13 टांडा
- इस वार्ड के तहत 3 मतदान केंद्र आते हैं.
- सामान्य श्रेणी के घुग्गर टांडा-2 पोलिंग स्टेशन में कुल 790 मतदाता हैं, जिनमें 774 पुरुष और 779 महिलाएं हैं.
- सामान्य श्रेणी के ही टांडा मतदान केंद्र में कुल 1553 वोटर हैं, जिसमें 558 पुरुष और 522 महिलाएं हैं.
- अति-संवेदनशील श्रेणी के पंतेहड़ मतदान केंद्र में कुल 1080 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 694 पुरुष और 684 महिला मतदाता शामिल हैं.
वार्ड-14 बनूरी
- इस वार्ड में 2 मतदान केंद्र स्थापित हैं.
- अति-संवेदनशील श्रेणी के बनूरी-1 पोलिंग स्टेशन में कुल 1328 वोटर हैं, जिसमें 660 पुरुष और 668 महिला मतदाता हैं.
- सामान्य श्रेणी के बनूरी-2 मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1378 है, जिनमें 597 पुरुष और 567 महिलाएं शामिल हैं.
वार्ड-15 होल्टा
- इस अंतिम वार्ड के तहत 2 मतदान केंद्र आते हैं.
- सामान्य श्रेणी के भरमात अपर्ली पोलिंग स्टेशन में कुल 1164 मतदाता हैं, जिनमें 597 पुरुष और 567 महिलाएं हैं.
- संवेदनशील श्रेणी के होल्टा मतदान केंद्र में कुल 418 वोटर पंजीकृत हैं, जिसमें 218 पुरुष और 200 महिला मतदाता शामिल हैं.