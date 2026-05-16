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पालमपुर नगर निगम चुनाव 2026: कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा पाएगी भाजपा! जानें क्या हैं समीकरण?

पालमपुर: हिमाचल प्रदेश में पालमपुर नगर निगम चुनाव में इस बार बुटेल परिवार और भाजपा के दिग्गजों का आमना-सामना है. नगर निगम का ये चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जा रहा है और दोनों पार्टियां अपना-अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं. वहीं, 17 मई को होने वाले पालमपुर नगर निगम चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं. 15 वार्डों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी. इस बार नगर निगम पालमपुर के चुनावी मैदान में 33 प्रत्याशी उतरे हैं, जिनके भविष्य का फैसला रविवार को 30 हजार मतदाता करेंगे. यहां कुल 34 बूथ हैं.

शांता कुमार ने भी भरी चुनावी हुंकार

वहीं, पालमपुर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इस गढ़ को भेदना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है, क्योंकि पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल से पहले उनके पिता पालमपुर से विधायक और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं. साथ ही भाजपा से शांता कुमार भी दिग्गजों की श्रेणी में आते हैं और पुराने सलाहकार भी है. इस बार नगर निगम चुनाव में शांता कुमार ने भी चुनावी हुंकार भरी है, जिसके चलते यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. शांता कुमार ने दावा किया है कि इस बार नगर निगम में भाजपा की सत्ता काबिज होगी.

पालमपुर में अब तक भाजपा की क्या रही है स्थिति ?

हालांकि पालमपुर में भाजपा अंदरूनी रूप से एकजुट नहीं है, इसका जीता-जागता उदाहरण 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव है. 2017 के विधानसभा चुनाव में पालमपुर से इंदु गोस्वामी ने भाजपा की सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था. उसके बाद साल 2022 में भाजपा की सीट से पालमपुर में त्रिलोक कपूर ने चुनाव लड़ा और उनको भी हार का सामना करना पड़ा था. नगर निगम के चुनावों में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली थी, लेकिन अब 2026 के नगर निगम चुनावों में पालमपुर में भाजपा एकजुट होने का दावा कर रही है. भाजपा ने पालमपुर नगर निगम चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. वहीं, कांग्रेस की ओर से भी पालमपुर में जोर-शोरों से प्रचार किया गया है, डिप्टी सीएम से लेकर सीएम तक पालमपुर में नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार कर चुके हैं.

पालमपुर नगर निगम के 15 वार्डों में सियासी जंग

वार्ड-1 लोहना

इस वार्ड के तहत 3 मतदान केंद्र आते हैं.

अति-संवेदनशील श्रेणी के बांदला पोलिंग स्टेशन में कुल 559 मतदाता हैं, जिनमें 273 पुरुष और 286 महिला मतदाता शामिल हैं.

संवेदनशील श्रेणी के लोहना-1 मतदान केंद्र में कुल 1114 वोटर हैं, जिसमें 563 पुरुष और 551 महिलाएं हैं.

सामान्य श्रेणी के लोहना-2 केंद्र में कुल 692 मतदाता हैं, जिनमें 320 पुरुष और 372 महिलाएं दर्ज हैं.

वार्ड-2 ऊपरला पालमपुर

इस वार्ड में 2 मतदान केंद्र हैं.

संवेदनशील श्रेणी के पालमपुर-1 पोलिंग स्टेशन में कुल मतदाताओं की संख्या 802 है, जिसमें 391 पुरुष और 411 महिलाएं हैं.

सामान्य श्रेणी के पालमपुर-2 मतदान केंद्र में कुल 626 वोटर हैं, जिनमें 302 पुरुष और 324 महिला मतदाता शामिल हैं.

वार्ड-3 पालमपुर खास