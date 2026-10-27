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कांग्रेस के 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के सामने बीजेपी ने खोला मोर्चा, कितनी कारगर साबित होगी ये रणनीति?

Congress vs BJP in Haryana ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: एक तरफ कांग्रेस 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान को लेकर जनता के बीच जा रही है. इसी अभियान के तहत 1 नवंबर को कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के साथ दिल्ली में महारैली की तैयारी कर रही है. दूसरी तरफ अब बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर एग्रेसिव मोड में आ गई है. बीजेपी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत प्रदेशभर में मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. जिसके तहत पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से तथ्यों के आधार पर पार्टी कांग्रेस की पोल खोलने का काम करेगी.

कांग्रेस गठबंधन की 1 नवंबर को महारैली: 1 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन की महारैली होगी. रैली के जरिए वोट चोरी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी, उनके समय हुए फैसलों की समीक्षा और इसकी पूरी जांच करने की मांग कर रही है. हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है. इसलिए पार्टी खास तौर पर हरियाणा के कार्यकर्ताओं को दिल्ली की महारैली में जाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है.