कांग्रेस के 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के सामने बीजेपी ने खोला मोर्चा, कितनी कारगर साबित होगी ये रणनीति?
चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को लेकर तक तरफ कांग्रेस ने बीेजपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. वहीं बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है.
Published : October 27, 2026 at 10:07 AM IST
चंडीगढ़: एक तरफ कांग्रेस 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान को लेकर जनता के बीच जा रही है. इसी अभियान के तहत 1 नवंबर को कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के साथ दिल्ली में महारैली की तैयारी कर रही है. दूसरी तरफ अब बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर एग्रेसिव मोड में आ गई है. बीजेपी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत प्रदेशभर में मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. जिसके तहत पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से तथ्यों के आधार पर पार्टी कांग्रेस की पोल खोलने का काम करेगी.
कांग्रेस गठबंधन की 1 नवंबर को महारैली: 1 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन की महारैली होगी. रैली के जरिए वोट चोरी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी, उनके समय हुए फैसलों की समीक्षा और इसकी पूरी जांच करने की मांग कर रही है. हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है. इसलिए पार्टी खास तौर पर हरियाणा के कार्यकर्ताओं को दिल्ली की महारैली में जाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है.
कांग्रेस की महारैली में दिखेगा हरियाणा का दम? दिल्ली में होने वाली कांग्रेस के सहयोगी दलों की महारैली के लिए हरियाणा कांग्रेस ने जोरदार तैयारी की है. जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कर उनको रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं.
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: कांग्रेस प्रभारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त कह चुके हैं कि "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश से कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जो अनियमितताएं हुईं हैं. उसकी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की है. उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके. इसके साथ ही उनके कार्यकाल में हुए सभी निर्णयों की समीक्षा होने चाहिए. जो दूसरे अधिकारी अनियमितता में शामिल हैं. उन पर कड़ी से कड़ी क़ानूनी कार्रवाई हो. चचनाव EVM नहीं, बल्कि बैलट पेपर पेपर से होने चाहिए."
नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बुलाई बैठक: 1 नवंबर की दिल्ली रैली पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में बैठक बुलाई है. हुड्डा ने बुधवार 28 अक्टूबर को दिल्ली आवास पर योग बैठक बुलाई हुई है. जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. इस बैठक में रैली में हरियाणा से ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाना को लेकर मंथन होगा. इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली को सफल बनाने के लिए लगातार बैठकर कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक पार्टी हाई कमान ने हुड्डा को रैली में भीड़ जुटाना की जिम्मेदारी खासतौर पर दी हुई है.
बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार को तैयार: ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी पर अपने अभियान के जरिए जोरदार हमला कर रही है, बल्कि कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है. बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी के वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के खिलाफ कब अपना अभियान तेज कर रही है. बीजेपी लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान करने जार ही है. इस अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल आ रहे हैं. 5 नवंबर को अमित शाह लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत पदयात्रा में शामिल होंगे. इसके लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता पदाधिकारी के साथ बैठक कर चुकी हैं और तैयारी का भी जायजा ले चुकी हैं.
बीजेपी की प्रदेश भर में होगी प्रेस वार्ता: भारतीय जनता पार्टी अपने इस अभियान के तहत प्रदेश में लोगों के बीच अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए जुट गई है. लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत पार्टी प्रदेशभर में मैदान में उतर चुकी है. पार्टी के नेता पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से तथ्यों के आधार पर कांग्रेस की पोल खोलने जा रहे हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता रोहतक से अपनी पत्रकार वार्ता की श्रृंखला का आगाज कर चुकी है. जिसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसमें मौजूदा मंत्री और पूर्व मंत्री 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक प्रदेशभर में पत्रकार वार्ता करेंगे.
क्या कह रहे रानीजितक विशेषज्ञ? राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी ने बताया कि कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक्शन मोड में पिछले कुछ समय से दिखाई दे रही है. उसका जमीन पर भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है. इसी का असर है कि भाजपा भी अब कांग्रेस के अभियान को देखते हुए एक्शन में आ गई है. वो कहते हैं कि भले ही बीजेपी कह रही हो कि कांग्रेस झूठ का प्रचार कर रही है. लेकिन बीजेपी को भी अब एहसास होने लगा है कि कांग्रेस की रणनीति जमीन पर भी असर करने लगी है. इसी का नतीजा है कि बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है."
हरियाणा में कांग्रेस बनाम बीजेपी! वरिष्ठ पत्रकार राजेश मोदगिल ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान चलाया है. उसका पार्टी को फायदा मिलता दिख रहा है. इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने उस अभियान को और एग्रेसिव कर दिया है. बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि भले ही कांग्रेस के अभियान को वो एक झूठा नॉरेटिव बता रही हो, लेकिन जमीन पर कहीं ना कहीं इसका लोगों में असर हो रहा है. जिसको देखते हुए अब बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर गई है. वो कहते हैं कि जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने जारी रखा है, उसके लिए अब बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत दिखाई दे रही है. इसी का परिणाम है कि पार्टी अब जनता के बीच जा रही है."
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