कांग्रेस की दिल्ली रैली में राजस्थान का रहा जलवा, मोदी सरकार पर जमकर बरसे डोटासरा और पायलट

2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे : राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2029हमारा होगा और हमारे नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव झूठे जुमले और वादे करके जीत लिया. दूसरा चुनाव सेना के शौर्य के पीछे छिपकर जीत लिया और तीसरा चुनाव मैं दावे से कह सकता हूं कि वोट चोरी करके उन्होंने सत्ता हासिल की है. डोटासरा ने कहा कि आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है. उनके दुरुपयोग के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं. राहुल गांधी के नेतृत्व में न हम डरेंगे न झुकेंगे.

नई दिल्ली/जयपुर: वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली में इस बार राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे. रामलीला मैदान और उसके बाहर भी ज्यादातर कांग्रेस कार्यकर्ता राजस्थान से ही दिखाई दिए. यही वजह है कि पार्टी हाई कमान ने भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मंच से संबोधित करने का मौका दिया. पायलट और डोटासरा ने मंच से जमकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को निशाने पर लिया तो वहीं आगामी समय में राजस्थान और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने की बात भी कहीं.

उन्होंने कहा कि जिस तरह से वोट चोरी करके महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में सत्ता हासिल की है और कई राज्यों में ईडी, इनकम टैक्स और पैसे का इस्तेमाल करके सरकारी गिराई गई है, लेकिन हम अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे. आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा और किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें डरा सके. उन्होंने कहा कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी का सामना नहीं कर सके, इसलिए आज हम यहां पर यह प्रण लेते हैं कि 2028 में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और 2029 में राहुल गांधी को देश का पीएम बनाएंगे.

विपक्ष की आवाज दबाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार : राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगे बूथ लेवल ऑफिसर आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर ऐसा क्या दबाव डाला जा रहा है कि वह आत्महत्या कर रहे हैं. पायलट ने कहा कि हमने बहुत से चुनाव जीते हैं और कई चुनाव हारे भी हैं. आगे भी हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए. यह हम सब की जिम्मेदारी है, केंद्र की मोदी सरकार ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और 36 कौम के लोग सब मिलकर के संविधान को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे सदन में वोट चोरी की बात को रखा, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है. किसान, महंगाई और बेरोजगारी पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता है, केवल धर्म की राजनीति हो रही है.

सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव आयोग जिसे हमें आस्था के साथ देखना चाहिए, आज उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं. कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज हम सबको यहां इकट्ठा किया है. हमने करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर करवाए हैं. पूरा देश और दुनिया देख रही है कि किस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं. भाजपा के लोग घमंड और अहंकार से राज करना चाहते हैं. जबकि हम अहिंसा, प्यार और मोहब्बत से सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को समझना होगा, जवाब देना होगा और 140 करोड़ लोग न्याय मांगते हैं. उन्होंने कहा कि हम किसी का भी वोट नहीं काटने देंगे. हम पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में जनता हमें सेवा करने का मौका देगी.