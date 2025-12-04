ETV Bharat / state

14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली, उत्तराखंड में जोरों पर तैयारियां

उधम सिंह नगर में भुवन कापड़ी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैछक कर रणनीति तैयार की.

UTTARAKHAND CONGRESS
कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 4, 2025 at 7:02 PM IST

|

Updated : December 4, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: 14 दिसंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्र व्यापी वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली होनी है. इस महारैली को सफल बनाने को लेकर उधम सिंह नगर जिले में भी कवायद शुरू हो चुकी है. रैली को सफल बनाने को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा एवं कार्यक्रम प्रभारी किसान प्रकोष्ठ कांग्रेस उत्तराखंड हरेंद्र सिंह लाडी जिले की विभिन्न विधानाभाओं का दौरा कर रहे हैं. एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं.

वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले कांग्रेस की महारैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता व्यापक रूप से तैयारी में जुटे हुए हैं. इसी क्रम में गुरुवार को खटीमा कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व उधम सिंह नगर के कार्यक्रम प्रभारी हरेंद्र सिंह लाडी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा तथा विधायक व उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया. इस मौके पर विधायक भुवन कापड़ी ने कहा 14 दिसंबर को होने वाली ऐतिहासिक रैली में खटीमा से बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर रैली को सफल बनाएंगे.

कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली (ETV Bharat)

उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा आम जनता को दी गई संविधान की सबसे बड़ी ताकत वोट के अधिकार को ईवीएम, वोटर लिस्ट तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनने के तरीके आदि से खत्म करने का काम भाजपा सरकार कर रही है. उन्होंने कहा मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव की प्रक्रिया को सरकार ने पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया है. जिससे पूरे देश में वोट चोरी के लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं. जनता वोट देकर सरकार चुनना चाह रही है लेकिन भाजपा सरकार उसे प्रभावित कर रही है. इसलिए कांग्रेस राष्ट्रव्यापी वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली आयोजित कर रही है.

किसान प्रकोष्ठ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व उधम सिंह नगर के कार्यक्रम प्रभारी हरेंद्र सिंह लाडी ने कहा भाजपा सरकार में किसान मजदूर व्यापारी सभी परेशान हैं. उन्होंने कहा राहुल गांधी का नारा भारत जोड़ो तथा भाजपा का नारा भारत तोड़ो और लोकतंत्र की हत्या है. उन्होंने कहा वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ 14 दिसंबर को दिल्ली में भाजपा सरकार के नीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक रैली होगी. जिसे सफल बनाने को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है.

पढे़ं- 2027 के रण के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, उत्तराखंड में जल्द होगा प्रदेश कार्यकारिणी का गठन

Last Updated : December 4, 2025 at 7:19 PM IST

TAGGED:

कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली
कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा
उत्तराखंड कांग्रेस लेटेस्ट न्यूज
UTTARAKHAND CONGRESS LATEST NEWS
UTTARAKHAND CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.