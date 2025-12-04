ETV Bharat / state

14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली, उत्तराखंड में जोरों पर तैयारियां

कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली ( ETV Bharat )

खटीमा: 14 दिसंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्र व्यापी वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली होनी है. इस महारैली को सफल बनाने को लेकर उधम सिंह नगर जिले में भी कवायद शुरू हो चुकी है. रैली को सफल बनाने को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा एवं कार्यक्रम प्रभारी किसान प्रकोष्ठ कांग्रेस उत्तराखंड हरेंद्र सिंह लाडी जिले की विभिन्न विधानाभाओं का दौरा कर रहे हैं. एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले कांग्रेस की महारैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता व्यापक रूप से तैयारी में जुटे हुए हैं. इसी क्रम में गुरुवार को खटीमा कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व उधम सिंह नगर के कार्यक्रम प्रभारी हरेंद्र सिंह लाडी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा तथा विधायक व उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया. इस मौके पर विधायक भुवन कापड़ी ने कहा 14 दिसंबर को होने वाली ऐतिहासिक रैली में खटीमा से बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर रैली को सफल बनाएंगे. कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली (ETV Bharat)