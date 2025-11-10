ETV Bharat / state

झारखंड में लक्ष्य से काफी दूर कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर कार्यक्रम, बंधु तिर्की ने नेताओं को सुनाई टो टूक

रांची: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान चलाया. झारखंड में कांग्रेस ने 25 लाख लोगों तक पहुंचने और आम लोगों के हस्ताक्षर एकत्र करने का लक्ष्य रखा था. इसे 10 दिनों के लिए बढ़ाने के बावजूद, कांग्रेस राज्य भर से केवल 16 लाख लोगों के हस्ताक्षर ही जुटा पाई.

वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान में लक्ष्य से चूकने से निराश दिखे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि जो लोग आज अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए व्याकुल दिख रहे हैं, अगर वे वोट चोर-गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में गंभीरता से शामिल होते, तो 25 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य हासिल हो जाता.

कांग्रेस नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक, एक महीने और दस दिनों तक चले हस्ताक्षर अभियान के दौरान, राज्य भर से 16 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए गए और दिल्ली स्थित AICC को भेजे गए. इसके बाद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि लक्ष्य पूरा न होने के बावजूद, कांग्रेस ने कई अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में बेहतर प्रदर्शन किया. उन्होंने आगे कहा कि त्योहारों और जिला अध्यक्षों के चयन की व्यस्तता भी लक्ष्य पूरा न कर पाने के कारणों में शामिल रही.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने इस बात के सबूत पेश किए हैं कि कैसे भाजपा और चुनाव आयोग वोट चुराने के लिए मिलीभगत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि AICC के नेता आम लोगों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपेंगे.

हस्ताक्षर अभियान के दौरान एकत्र किए गए हस्ताक्षरों की प्रतियां दिल्ली भेजने के बाद, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग ने कई राज्यों में वोट चुराने के लिए मिलीभगत की है. उनके नेता ने हाल ही में बताया कि कैसे हरियाणा में दो करोड़ मतदाताओं में से लगभग 25 लाख मतदाता बनाए गए. राहुल गांधी ने इन सबके सबूत पेश किए.