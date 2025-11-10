ETV Bharat / state

झारखंड में लक्ष्य से काफी दूर कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर कार्यक्रम, बंधु तिर्की ने नेताओं को सुनाई टो टूक

झारखंड में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया. प्रदेश अध्यक्ष ने सभी हस्ताक्षर को दिल्ली भेजा है.

Congress vote chor Gaddi chhor
प्रदेश कांग्रेस के नेता (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 10, 2025 at 4:54 PM IST

3 Min Read
रांची: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान चलाया. झारखंड में कांग्रेस ने 25 लाख लोगों तक पहुंचने और आम लोगों के हस्ताक्षर एकत्र करने का लक्ष्य रखा था. इसे 10 दिनों के लिए बढ़ाने के बावजूद, कांग्रेस राज्य भर से केवल 16 लाख लोगों के हस्ताक्षर ही जुटा पाई.

वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान में लक्ष्य से चूकने से निराश दिखे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि जो लोग आज अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए व्याकुल दिख रहे हैं, अगर वे वोट चोर-गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में गंभीरता से शामिल होते, तो 25 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य हासिल हो जाता.

कांग्रेस नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक, एक महीने और दस दिनों तक चले हस्ताक्षर अभियान के दौरान, राज्य भर से 16 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए गए और दिल्ली स्थित AICC को भेजे गए. इसके बाद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि लक्ष्य पूरा न होने के बावजूद, कांग्रेस ने कई अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में बेहतर प्रदर्शन किया. उन्होंने आगे कहा कि त्योहारों और जिला अध्यक्षों के चयन की व्यस्तता भी लक्ष्य पूरा न कर पाने के कारणों में शामिल रही.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने इस बात के सबूत पेश किए हैं कि कैसे भाजपा और चुनाव आयोग वोट चुराने के लिए मिलीभगत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि AICC के नेता आम लोगों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपेंगे.

हस्ताक्षर अभियान के दौरान एकत्र किए गए हस्ताक्षरों की प्रतियां दिल्ली भेजने के बाद, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग ने कई राज्यों में वोट चुराने के लिए मिलीभगत की है. उनके नेता ने हाल ही में बताया कि कैसे हरियाणा में दो करोड़ मतदाताओं में से लगभग 25 लाख मतदाता बनाए गए. राहुल गांधी ने इन सबके सबूत पेश किए.

के. राजू ने कहा कि वोट चोरी लोकतंत्र के लिए खतरा है. दरअसल, भाजपा चुनाव प्रणाली पर नियंत्रण करना चाहती है. उन्होंने बताया कि हस्ताक्षर अभियान के साथ-साथ चुनाव आयोग से पांच मांगें की गई हैं: मशीन से पढ़ सकने वाला वोटर लिस्ट सभी पोलिटिकल पार्टी को देने, वोटर लिस्ट से नाम विलोपित करने या जोड़ने का समय चुनाव के ठीक पहले न हो ताकि राजनीतिक दलों को गड़बड़ी पकड़ने का मौका मिले, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को मजबूत और जवाबदेह बनाया जाए ताकि वोटर के ऑब्जेक्शन पर कार्रवाई हो, इलेक्ट्रोल रोल मेन्टेन में गड़बड़ी करने पर सजा का प्रवधान हो.

कार्यक्रम में विधायक सुरेश बैठा, ममता देवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, केशव महतो कमलेश, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदीप बलमुचू, सह-प्रभारी श्रीबेला प्रसाद, राकेश सिन्हा, सतीश पॉल मुंजानी और रिंकू तिवारी उपस्थित रहे.

