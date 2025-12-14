ETV Bharat / state

दिल्ली में ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली: बिहार–हरियाणा विधानसभा चुनावों में वोट चोरी का आरोप, जानिए लोगों ने क्या कहा ?

दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार और हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत पर लोगों ने गंभीर सवाल खड़े किए.

दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली
दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली (ETV Bharat)
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ‘वोट चोर गद्दी छोड़ो’ महारैली में 'वोट चोरी' का मुद्दा मजबूती से उठा रही है. इस महारैली में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं. खासतौर पर उन राज्यों के लोगों की मौजूदगी विशेष रही, जहां पर हाल में विधानसभा चुनावों में विपक्ष ने वोट चोरी और चुनावी धांधलियों के आरोप लगाए हैं.

ज्ञात हो कि बिहार और हरियाणा में विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद विपक्ष लगातार चुनाव आयोग व चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है. आज इसी क्रम में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में पहुंचे लोगों से ईटीवी भारत ने बातचीत की. महारैली में शामिल हुए लोगों में आक्रोश दिखाई दिया. उन्होंने भाजपा व चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए.

चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत पर लोगों ने गंभीर सवाल खड़े किए. (ETV Bharat)

हरियाणा से आए खेमचंद ने आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदान हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि एक ही व्यक्ति द्वारा कई जगह वोट डाले गए. इसके साथ ही बड़ी संख्या में फर्जी वोट बनाए गए. उन्होंने एक विदेशी महिला द्वारा कई स्थानों पर मतदान का उदाहरण दिया. इसके साथ ही कहा कि वोट चोरी केवल एक तरीके से नहीं होती, इसमें ईवीएम से छेड़छाड़, विपक्षी मतदाताओं के वोट कटवाना व अपने पक्ष के मतदाताओं के नाम जोड़ना जैसे कई पहलू शामिल हैं. चुनाव परिणाम को मानने के अलावा विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं होती.

‘वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली में लोगों ने बिहार–हरियाणा विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के लगाए आरोप
‘वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली में लोगों ने बिहार–हरियाणा विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के लगाए आरोप (ETV Bharat)

हरियाणा के कर्मवीर सिंह बौद्ध ने कहा कि वे हरियाणा सरकार में अधिकारी रह चुके हैं. वह जानते हैं कि किन इलाकों में बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं. उनका आरोप है कि चुनाव से कुछ महीने पहले बड़ी संख्या में नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए. उन्होंने कहा कि आज देश में ईवीएम पर भरोसा कम हो गया है. चुनाव आयोग को बैलट पेपर से चुनाव कराने पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था की तरह काम करना चाहिए, लेकिन वह सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम करता नजर आता है. इस महारैली में लोगों का जोश यह दिखाता है कि देशभर में असंतोष गहराता जा रहा है.

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट-चोर गद्दी छोड़' रैली में पहुंचे लोग
दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट-चोर गद्दी छोड़' रैली में पहुंचे लोग (ETV Bharat)

वहीं, बिहार चुनावों पर बोलते हुए विकास ने आरोप लगाया कि वहां वोट चोरी एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी. उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान एसआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया. चुनाव के दौरान खुलेआम पैसे बांटे गए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किसी दूसरी पार्टी के लोग करते, तो उन्हें जेल भेज दिया जाता.

इसके आलावा, जयकरण वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता के दुख-दर्द को समझ रहे हैं. उनकी आवाज बन रहे हैं. उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी स्वतंत्रता खो चुका है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए यह महारैली एक मजबूत संदेश देगी और जनता अन्याय के खिलाफ खड़ी रहेगी.

