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परिवर्तनकारी सिद्ध होगी कांग्रेस की महारैली, बोले हरीश रावत, गोदियाल भी गरजे

दिल्ली में कांग्रेस की महारैली ( ETV Bharat )

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा दिल्ली में आयोजित होने जा रही महारैली से बहुत बड़ा बदलाव आएगा. उन्होंने कहा लाखों भारतवासी दिल्ली में पहुंचाना चाह रहे हैं. सभी दिल्ली पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ललकार और मल्लिकार्जुन खड़के की हुंकार को सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेताब हैं. इंडिया गठबंधन के सभी नेता सम्मिलित रूप से गरजेंगे और इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा.