परिवर्तनकारी सिद्ध होगी कांग्रेस की महारैली, बोले हरीश रावत, गोदियाल भी गरजे
Vote Bachao Rally Delhi: उत्तराखंड से 25 हजार कांग्रेसी कार्यकर्चा राहुल गांधी की महारैली में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 31, 2026 at 7:53 PM IST
देहरादून: 1 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वोट बचाओ देश बचाओ महारैली होने जा रही है. इसको लेकर उत्तराखंड में भी तैयारियां पूरी हैं. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा दिल्ली में विशाल रैली होने जा रही है. यह रैली परिवर्तनकारी सिद्ध होगी. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा महारैली में भाग लेने के लिए उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों से करीब 25000 लोग दिल्ली पहुंचेंगे.
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा दिल्ली में आयोजित होने जा रही महारैली से बहुत बड़ा बदलाव आएगा. उन्होंने कहा लाखों भारतवासी दिल्ली में पहुंचाना चाह रहे हैं. सभी दिल्ली पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ललकार और मल्लिकार्जुन खड़के की हुंकार को सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेताब हैं. इंडिया गठबंधन के सभी नेता सम्मिलित रूप से गरजेंगे और इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा.
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि आज देश का लोकतंत्र और वोट का अधिकार खतरे में है. आज नौकरी का अधिकार और स्वाभिमान से जीने का अधिकार खतरे में है. इन सभी अधिकारों की रक्षा के लिए महारैली में संकल्प लिया जाएगा.
गणेश गोदियाल ने दिल्ली में होने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की महारैली में उत्तराखंड से लगभग 25 हजार लोगों के शामिल होने का दावा किया है. उन्होंने कहा महारैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है. उन्होंने कहा भाजपा की कथनी और करनी को लोग समझ गए हैं. मीठी मीठी बात और मन की बात करने वाले वास्तविक रूप से लोगों को गुमराह कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने सरकार पर लोगों के हितों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा अब कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है. राहुल गांधी के आह्वान पर भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे. उन्होंने कहा दिल्ली की महारैली सफल होगी.
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