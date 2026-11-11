ETV Bharat / state

बैकुंठपुर में कांग्रेस का वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान, गुलाब कमरो ने संभाला मोर्चा

वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस लोगों को कर रही जागरुक ( ETV BHARAT )

कोरिया: लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता का नाम वोटर्स लिस्ट में सुरक्षित रहना चाहिए. यह बातें कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कोरिया के बैकुंठपुर में की है. यहां पर कांग्रेस ने वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान चलाया. बैकुंठपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 चेर और ग्राम मुसरा में मंडलस्तरीय जनचौपाल आयोजित हुआ. जिसमें गुलाब कमरो ने लोगों को वोटिंग के अधिकार के प्रति जागरुक किया.

लोग मतदाता सूची को लेकर रहें अलर्ट-कांग्रेस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष नजीर अजहर, पीसीसी सदस्य योगेश शुक्ला एवं कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल ने अपने विचार रखे. वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. इस अधिकार की सुरक्षा के लिए मतदाता सूची का सही होना और निर्वाचन प्रक्रिया का पारदर्शी रहना आवश्यक है. उन्होंने अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए नागरिकों से मतदाता सूची में अपने नाम एवं अन्य विवरणों की जांच करने की अपील की.