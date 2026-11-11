बैकुंठपुर में कांग्रेस का वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान, गुलाब कमरो ने संभाला मोर्चा
कोरिया में कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर आम लोगों को जागरुक कर रही है. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 10:27 PM IST
कोरिया: लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता का नाम वोटर्स लिस्ट में सुरक्षित रहना चाहिए. यह बातें कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कोरिया के बैकुंठपुर में की है. यहां पर कांग्रेस ने वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान चलाया. बैकुंठपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 चेर और ग्राम मुसरा में मंडलस्तरीय जनचौपाल आयोजित हुआ. जिसमें गुलाब कमरो ने लोगों को वोटिंग के अधिकार के प्रति जागरुक किया.
लोग मतदाता सूची को लेकर रहें अलर्ट-कांग्रेस
कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष नजीर अजहर, पीसीसी सदस्य योगेश शुक्ला एवं कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल ने अपने विचार रखे. वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. इस अधिकार की सुरक्षा के लिए मतदाता सूची का सही होना और निर्वाचन प्रक्रिया का पारदर्शी रहना आवश्यक है. उन्होंने अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए नागरिकों से मतदाता सूची में अपने नाम एवं अन्य विवरणों की जांच करने की अपील की.
गुलाब कमरो ने ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा
शहरी क्षेत्र के बाद कांग्रेस का जनचौपाल संवाद कार्यक्रम ग्रामीण अंचल ग्राम मुसरा पहुंचा. यहां पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट केवल मतदान करने का माध्यम नहीं बल्कि जनता की आवाज और उसके अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है. मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियां नामों में बदलाव तथा कुछ स्थानों पर व्यक्ति के नाम की जगह गांव या स्थान का नाम दर्ज होने जैसी शिकायतें गंभीर चिंता का विषय हैं. गुलाब कमरो ने वोट चोरी के मुद्दे पर सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा
लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी महत्वपूर्ण है. किसी भी नागरिक का मताधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए. मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है- गुलाब कमरो, पूर्व विधायक, कांग्रेस
गुलाब कमरो की लोगों से अपील
पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपनी मतदाता पहचान से संबंधित जानकारी को लेकर लापरवाही न बरतें. प्रत्येक मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण अवश्य जांचे. यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो समय रहते निर्वाचन अधिकारियों को इसकी जानकारी दें. जिससे मतदाता सूची में सुधार किया जा सके.