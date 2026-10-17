कांग्रेस का 'वोट बचाओ देश बचाओ' अभियान: देश भर में 208 पर्यवेक्षक नियुक्त, राजस्थान के इन नेताओं को मिली जगह
वोट बचाओ देश बचाओ तहत दूसरे चरण का अभियान 25 अक्टूबर से दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक चलेगा.
Published : October 17, 2026 at 10:42 AM IST
जयपुर: कांग्रेस ने अपने 'वोट बचाओ देश बचाओ' अभियान को देशभर में व्यापक स्तर पर संचालित करने के लिए 208 एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. राजस्थान के भी बीस कांग्रेस नेताओं को एआईसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है. जल्द ही इन पर्यवेक्षकों को जिले आवंटित किए जाएंगे. यह पर्यवेक्षक अलग-अलग जिलों में अभियान की गतिविधियों की निगरानी और समन्वय करेंगे.
कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाना है. पार्टी ने अभियान को जिला, ब्लॉक, गांव और बूथ स्तर तक ले जाने की रणनीति बनाई है. इसके तहत कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाताओं से संपर्क और मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों को सामने लाने पर जोर दिया जा रहा है.
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कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अभियान के जरिए मतदाता सूची, SIR और मताधिकार से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा. कांग्रेस इन मुद्दों पर चुनाव आयोग से संबंधित अपनी मांगे भी उठा रही है. इससे पहले 10 से 20 अक्टूबर तक देश भर में कांग्रेस की ओर से ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा, बाइक रैली और साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं. अभियान को गांव और बूथ स्तर पर ले जाने की पार्टी की योजना है.
राजस्थान से इन नेताओं को बनाया पर्यवेक्षक: राजस्थान से जिन नेताओं को वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, पूर्व विधायक धीरज गुर्जर, सांसद कुलदीप इंदौरा, मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, उम्मेदाराम बेनीवाल और संजना जाटव हैं. इसके अलावा विधायक शिखा मील बराला, अमीन कागजी, मनीष यादव, मुकेश भाकर, रफीक खान, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, पवन गोदारा, संगीता बेनीवाल, संजीता सिहाग, आरसी चौधरी, सीताराम लाम्बा और दिनेश खोड़निया हैं.
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दूसरे चरण में एक महीने चलेगा अभियान: पार्टी नेताओं का कहना है कि वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत दूसरे चरण का अभियान 25 अक्टूबर से दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक चलेगा. जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच जाकर SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर जागरूक करेंगे. साथ ही जन जागरण अभियान भी चलाए जाएंगे.
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