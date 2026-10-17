ETV Bharat / state

कांग्रेस का 'वोट बचाओ देश बचाओ' अभियान: देश भर में 208 पर्यवेक्षक नियुक्त, राजस्थान के इन नेताओं को मिली जगह

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: कांग्रेस ने अपने 'वोट बचाओ देश बचाओ' अभियान को देशभर में व्यापक स्तर पर संचालित करने के लिए 208 एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. राजस्थान के भी बीस कांग्रेस नेताओं को एआईसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है. जल्द ही इन पर्यवेक्षकों को जिले आवंटित किए जाएंगे. यह पर्यवेक्षक अलग-अलग जिलों में अभियान की गतिविधियों की निगरानी और समन्वय करेंगे.

कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाना है. पार्टी ने अभियान को जिला, ब्लॉक, गांव और बूथ स्तर तक ले जाने की रणनीति बनाई है. इसके तहत कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाताओं से संपर्क और मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों को सामने लाने पर जोर दिया जा रहा है.