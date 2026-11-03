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आज से कांग्रेस का 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान, SIR के खिलाफ सीएम सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा से शुरुआत

Save Vote Save Nation Campaign ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: 3 नवंबर यानी आज से हरियाणा में कांग्रेस 25 नवंबर तक 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान चलाएगी. इस अभियान की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा से होगी.

कांग्रेस का वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान: हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि रामलीला मैदान में उमड़ा जनसैलाब भाजपा के अहंकार, सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ देश की जनता के आक्रोश और लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है. इस रैली ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश की जनता अपने मताधिकार, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं करेगी.