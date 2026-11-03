आज से कांग्रेस का 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान, SIR के खिलाफ सीएम सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा से शुरुआत
Congress vote bachao desh bachao abhiyan: आज से हरियाणा में कांग्रेस 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान चलाएगी. अभियान की शुरुआत लाडवा से होगी.
Published : November 3, 2026 at 7:43 AM IST
चंडीगढ़: 3 नवंबर यानी आज से हरियाणा में कांग्रेस 25 नवंबर तक 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान चलाएगी. इस अभियान की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा से होगी.
कांग्रेस का वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान: हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि रामलीला मैदान में उमड़ा जनसैलाब भाजपा के अहंकार, सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ देश की जनता के आक्रोश और लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है. इस रैली ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश की जनता अपने मताधिकार, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं करेगी.
गांव-गांव-बूथ-बूथ जाकर अभियान चलाएगी कांग्रेस: संजय दत्त ने कहा कि रामलीला मैदान से उठी लोकतंत्र बचाने की यह आवाज अब हरियाणा के गांव-गांव, गली-गली और बूथ-बूथ तक पहुंचेगी. कांग्रेस पार्टी इस संघर्ष को केवल रैलियों और सभाओं तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसे व्यापक जनभागीदारी वाले जनआंदोलन का रूप देगी. इसी संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी 3 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रदेशभर में तीसरे चरण के अंतर्गत ‘वोट बचाओ–देश बचाओ चौपाल अभियान चलाएगी. इस प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ 3 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा से किया जाएगा.
हरियाणा कांग्रेस का कार्यक्रम: कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता को उसके संवैधानिक मताधिकार के प्रति जागरूक करना, मतदाता सूचियों की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जनभागीदारी बढ़ाना तथा प्रत्येक पात्र मतदाता के वोट की सुरक्षा के लिए मजबूत संगठनात्मक एवं जनआंदोलनात्मक तंत्र खड़ा करना है. अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में गांव-गांव चौपालों का आयोजन कर आम नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा. इसके साथ ही निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे :
- मतदाता सूची का सत्यापन: BLA एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ स्तर पर मतदाता सूचियों की जांच और पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय पहल.
- वोट रक्षक अभियान: प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करते हुए मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित टीमों का गठन एवं सक्रियता.
- शिकायत एवं दस्तावेज संकलन: मतदाता सूची से नाम हटाए जाने, नाम दर्ज न होने अथवा अन्य अनियमितताओं से प्रभावित नागरिकों की शिकायतों एवं संबंधित दस्तावेजों का संकलन तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई में सहयोग.
- संगठनात्मक मजबूती: जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समीक्षा बैठकें, कार्यकर्ताओं का समन्वय तथा बूथ स्तर तक जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना.
- संवैधानिक जागरूकता: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 का सामूहिक पाठ, उसके महत्व पर चर्चा तथा प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक करना.
- जनसंवाद एवं जनजागरण: गांवों और चौपालों में सभाओं, बैठकों एवं संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और मताधिकार की स्वतंत्रता का संदेश जन-जन तक पहुंचाना.
भाजपा को जवाब देना होगा- राव नरेंद्र: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा को देश की जनता के मताधिकार से जुड़े गंभीर सवालों का जवाब देना होगा. मतदाता सूचियों की शुचिता, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली लोकतंत्र की बुनियादी शर्तें हैं. कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी और हर पात्र मतदाता के वोट की रक्षा के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करेगी.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील: उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों, अग्रिम संगठनों, विभागों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों तथा प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता से आह्वान किया कि वे इस अभियान को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी एवं सामूहिक संकल्प मानकर पूरी ऊर्जा, एकजुटता और प्रतिबद्धता के साथ सफल बनाएं. उन्होंने कहा कि यह केवल किसी राजनीतिक दल का अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार, संविधान की गरिमा और देश के भविष्य की रक्षा का संघर्ष है.
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