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राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में घमासान: कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी बैठी धरने पर, क्रॉस वोटिंग पर उठाए सवाल

कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के बाद घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस के दो विधायक चंडीगढ़ में धरने पर बैठ गए हैं.

GOKUL SETIA MANJU CHAUDHARY PROTEST
राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में घमासान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 18, 2026 at 12:09 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में घमासान मच गया है. सिरसा विधायक गोकुल सेतिया और नांगल चौधरी विधायक मंजू चौधरी चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए. उनका कहना है कि उनके नाम को वोट रद्द होने वाले विधायकों में उछाला जा रहा है.

राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में घमासान (ETV Bharat)
नांगल चौधरी विधायक मंजू चौधरी (ETV Bharat)

हुड्‌डा ने धरने पर बैठे विधायकों को उठाया: दोनों विधायकों की मांग करते हुए कहा कि, "कांग्रेस पार्टी क्रॉस वोटिंग और रद्द वोटों के नाम सार्वजनिक करे और जो विधायक पार्टी को धोखा दे रहे हैं, उन्हें पार्टी से बाहर किया जाए." कुछ देर बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा दोनों विधायकों के पास पहुंचे. उन्हें हाथ पकड़कर उठा दिया और अपने साथ विधानसभा ले गए.

सिरसा विधायक गोकुल सेतिया (ETV Bharat)

नेता विपक्ष ने दी क्लीन चीट: नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी कार्यालय पहुंचे और धरना दे रहे विधायकों से मुलाकात की. बातचीत के दौरान, उन्होंने दोनों विधायकों को क्लीन चीट दे दी और उनके खिलाफ किसी भी आरोप को खारिज कर दिया. इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोनों विधायकों को अपने साथ विधानसभा ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया. हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, "कोई भी विधायक गलत नहीं है और जिनका नाम क्रॉस वोटिंग में आया है, उनका नाम दो से तीन दिन में सार्वजनिक किया जाएगा. कांग्रेस को पता है 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है. हाईकमान को बता दिया है. इनके खिलाफ कार्रवाई होगी. इन लोगों ने न सिर्फ पार्टी के साथ बल्कि जनता के साथ भी धोखा किया है."

नेता विपक्ष ने दी क्लीन चीट (ETV Bharat)

4 का नाम सार्वजनिक: वहीं, हरियाणा कांग्रेस ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 4 विधायकों के नाम सार्वजनिक किए. दरअसल, दिल्ली में प्रेसवार्ता के दौरान प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बताया कि, "नारायणगढ़ से शैली चौधरी, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, हथीन से मोहम्मद इसराइल और सढ़ौरा विधायक रेनू बाला ने क्रॉस वोटिंग की थी." वहीं, अब तक पांचवे विधायक का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है.

हुड्‌डा ने धरने पर बैठे विधायकों को उठाया (ETV Bharat)

निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की हाईकोर्ट जाने की तैयारी: राज्यसभा चुनाव में हार के बाद निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल का वोट रद्द होना चाहिए. उनका आरोप है कि जब वे वोट देने पहुंचे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें हाथ लगाया, जबकि इस दौरान दूर रहना चाहिए था.

कांग्रेस में पांच विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर हो सकती है कार्रवाई: कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक क्रॉस वोटिंग करने वाले पांच विधायकों के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, पार्टी सूत्रों के अनुसार इन विधायकों को सस्पेंड करने के बजाय कारण बताओ नोटिस भेजे जाने की संभावना है. कर्मवीर बौद्ध की जीत के बाद भी कांग्रेस हाईकमान इस पर असंतुष्ट है, और पार्टी अनुशासन को लेकर कड़ी कार्रवाई कर सकती है.

नोटिस की संभावना और कार्रवाई का इंतजार: कांग्रेस पार्टी की ओर से इन विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी होने की संभावना जताई जा रही है. पार्टी अनुशासन को बनाए रखने के लिए जल्द ही इन विधायकों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

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