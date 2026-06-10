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'रोजगार छीना, राशन का झोला थमाया', यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी के जश्न को बताया छलावा

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्र सरकार अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर देश भर में '12 वर्ष बेमिसाल' अभियान मना रही है। इस बीच, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार के इस कार्यकाल और जश्न पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बात आम जनता की समझ के बाहर है कि इन 12 वर्षों में मोदी सरकार के पास दिखाने के लिए ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए जश्न मनाया जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि भाजपा सरकार अपनी चौतरफा विफलताओं को छिपाने के लिए केवल जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।

पेपर लीक और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल: प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के यह 12 साल हमेशा याद किए जाएंगे। इसे एक ऐसी भ्रष्ट सरकार के रूप में देखा जाएगा, जिसने देश के नौजवानों को एक लाचार शिक्षा और पूरी तरह से ध्वस्त परीक्षा व्यवस्था प्रदान की है। इस कार्यकाल के दौरान पूरे देश में 90 से अधिक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिसमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही दो दर्जन से अधिक परीक्षाएं शामिल हैं। भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में कोई भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा सकुशल और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न नहीं करा पाई है।

शिक्षा तंत्र में भ्रष्टाचार और राशन व्यवस्था पर घेरा: इसके साथ ही यह 12 वर्ष शिक्षा के जगत में भी उस भ्रष्टाचार के लिए बेमिसाल हैं, जहां CBSE जैसे एक बेहद प्रतिष्ठित तंत्र को पूरी तरह से दलदल में धकेल दिया गया। अजय राय ने अर्थव्यवस्था पर चोट करते हुए कहा कि देश की 80 करोड़ जनता आज भी लाइन लगाकर पांच किलो मुफ्त राशन प्राप्त करने को मजबूर है। इस बेबसी की कतार में अकेले उत्तर प्रदेश से ही करीब 16 करोड़ लोग शामिल हैं। इस भाजपा सरकार ने आत्मनिर्भरता के नाम पर लोगों के हाथ से उनका रोजगार छीनकर उन्हें राशन के झोले पकड़ा दिये हैं।

भुखमरी और बेरोजगारी के रिकॉर्ड स्तर पर चिंता: यही कारण है कि आज भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक में लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। यह 12 वर्ष देश में बेरोजगारी और भाजपा के उन झूठे वादों के लिए बेमिसाल हैं, जो प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरियां देने के वादे के साथ सत्ता में आए थे। आज जमीनी हकीकत यह है कि भारत में बेरोजगारी पिछले 40 वर्ष के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। आर्थिक मोर्चे पर विफलताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की तरफ गिर रही है।