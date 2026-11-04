ETV Bharat / state

टिकट और पद के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पर राजेंद्र पाल गौतम ने तोड़ी चुप्पी, कहा- किसी को पैसे से नहीं मिलेगा टिकट, हमें कोई खरीद नहीं सकता

राजेंद्र पाल गौतम ने तोड़ी चुप्पी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम पर विधानसभा चुनाव (UP ASSEMBLY ELECTION 2027) के लिए टिकट दिलाने, जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष बनाने के बदले पैसे की डिमांड किये जाने का आरोप सामने आया है. इसको लेकर एक कथित ईमेल भी वायरल हो रहे में जिसमें आलाकमान से शिकायत की गई है कि यूपी प्रभारी के नाम से रिश्वत मांगे जा रहे हैं. हालांकि बीते 20 अक्टूबर को राजेन्द्र पाल गौतम ने पहले ही एक वीडियो जारी कर कहा था कि किसी के झांसे में न आएं. वहीं बुधवार को उन्होंने एक और वीडियो जारी कर कहा कि यह सब बदनाम करने की साजिश की जा रही है. मैं कांग्रेस को मजबूत करने निकला हूं.

प्रदेश प्रभारी की सफाई

कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने वीडियो जारी कर कहा कि जो मेरे आलोचक हैं या जो मेरी रेपुटेशन पर कोई दाग न आ जाए इसलिए मुझे आगाह करते हैं. चाहे उन्होंने कोई मेल करके मुझे जगाने की कोशिश की हो, लेकिन मैं इसको भी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं. मैं यह जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतने ही ज्यादा लोग अलग-अलग तरह के आरोप भी लगाएंगे. कोई कहेगा कि जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पैसे लिया जा रहे हैं. कोई कहेगा कि टिकट के लिए पैसे लिए जा रहे हैं. अच्छी बात है कि टिकट देने की अभी किसी से बात हुई नहीं है, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात लगभग शुरू हो चुकी है. बहुत जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी तब और भी ज्यादा आरोप लगने वाले हैं. मेरा तमाम कार्यकर्ताओं से और खासकर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं मेरा उनसे आह्वान है कि कोई भी किसी प्रकार के झांसे में न आए. न तो कांग्रेस पार्टी टिकट देने के लिए किसी से पैसे लेती है और न ही कांग्रेस पार्टी कोई पद देने के लिए किसी से पैसे लेती है. पैसे नहीं खाए जाते

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मैं स्वयं में जानता हूं कि खानी रोटी ही है, पैसे नहीं खाए जाते. वैसे भी पैसे किसी काम के नहीं होते. अगर आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते. मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने के मिशन में लगा हूं. राहुल गांधी के नेतृत्व में जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, राहुल गांधी का पूरे देश जो दीवाना हो गया है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश खड़ा हो रहा है. उसके खड़ा होने से जो हमारे विरोधी लोग हैं वह बड़े परेशान हैं. वह परेशान होने के कारण नाना प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगाएंगे. पहले भी लग चुके आरोप यूपी प्रभारी ने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि तमाम लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं. उनसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार पहले भी कुछ लोगों के पास फोन गए थे. यह कहकर कि हम एआईसीसी से बोल रहे हैं. आपका नाम चुनाव लड़ने के लिए पक्का हो रहा है. आप 76000 अकाउंट में जमा कर दीजिए. बारकोड भेज दिया. इसी तरह भविष्य में कोई भी आपके साथ ऐसे कर सकता है. कोई मेरे स्टाफ का नाम लेकर कर सकता है. कोई मेरा नाम लेकर कर सकता है, लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं. कांग्रेस पार्टी जमीनी कार्यकर्ता जो जमीन पर मेहनत करता है जो जिताकर ला सकता है, जिसकी जनता में पकड़ है, जिसका सर्वे में जनता कहेगी कि यहां से कांग्रेस को इसको टिकट देना चाहिए, कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देना प्रेफर करेगी. उनको किसी को न पैसे देने की जरूरत है न किसी के बहकावे में आने की जरूरत है. यह सब आरोप- प्रत्यारोप जैसे ही टिकट वितरण का काम शुरू होगा और ज्यादा भी लगेंगे. यूपी कांग्रेस प्रभारी पर लगा आरोप ( Photo Credit; ETV Bharat ) बुद्ध और आंबेडकर का अनुयायी गौतम ने कहा कि बुद्ध को मानने वाला हूं. जानता हूं लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, राग, द्वेष और नफरत यह सब दुख के कारण हैं. जब आप किसी से राग, द्वेष या मोह करते हैं या किसी से ईर्ष्या करते हैं या किसी से नफरत करते हैं तो आपके मन में कई प्रकार के ख्याल आते हैं और अक्सर जब आपके मन में राग, द्वेष, मोह, अहंकार गुस्सा और नफरत आ जाता है तो आपके मन में ऐसी भावना आती है जिसकी वजह से आपके मन में दुख पैदा होता है.