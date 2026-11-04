टिकट और पद के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पर राजेंद्र पाल गौतम ने तोड़ी चुप्पी, कहा- किसी को पैसे से नहीं मिलेगा टिकट, हमें कोई खरीद नहीं सकता
कांग्रेस के यूपी प्रभारी पर लगा आरोप, फोन कर टिकट और पद के लिए पैसे की डिमांड की जा रही, ईमेल कर आलाकमान से शिकायत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 2:58 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम पर विधानसभा चुनाव (UP ASSEMBLY ELECTION 2027) के लिए टिकट दिलाने, जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष बनाने के बदले पैसे की डिमांड किये जाने का आरोप सामने आया है. इसको लेकर एक कथित ईमेल भी वायरल हो रहे में जिसमें आलाकमान से शिकायत की गई है कि यूपी प्रभारी के नाम से रिश्वत मांगे जा रहे हैं. हालांकि बीते 20 अक्टूबर को राजेन्द्र पाल गौतम ने पहले ही एक वीडियो जारी कर कहा था कि किसी के झांसे में न आएं. वहीं बुधवार को उन्होंने एक और वीडियो जारी कर कहा कि यह सब बदनाम करने की साजिश की जा रही है. मैं कांग्रेस को मजबूत करने निकला हूं.
प्रदेश प्रभारी की सफाई
कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने वीडियो जारी कर कहा कि जो मेरे आलोचक हैं या जो मेरी रेपुटेशन पर कोई दाग न आ जाए इसलिए मुझे आगाह करते हैं. चाहे उन्होंने कोई मेल करके मुझे जगाने की कोशिश की हो, लेकिन मैं इसको भी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं. मैं यह जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतने ही ज्यादा लोग अलग-अलग तरह के आरोप भी लगाएंगे. कोई कहेगा कि जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पैसे लिया जा रहे हैं. कोई कहेगा कि टिकट के लिए पैसे लिए जा रहे हैं.
उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चेतावनी..! https://t.co/0K7ROvUOAo— (समण) Rajendra Pal Gautam (@AdvRajendraPal) November 4, 2026
अच्छी बात है कि टिकट देने की अभी किसी से बात हुई नहीं है, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात लगभग शुरू हो चुकी है. बहुत जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी तब और भी ज्यादा आरोप लगने वाले हैं. मेरा तमाम कार्यकर्ताओं से और खासकर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं मेरा उनसे आह्वान है कि कोई भी किसी प्रकार के झांसे में न आए. न तो कांग्रेस पार्टी टिकट देने के लिए किसी से पैसे लेती है और न ही कांग्रेस पार्टी कोई पद देने के लिए किसी से पैसे लेती है.
पैसे नहीं खाए जाते
राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मैं स्वयं में जानता हूं कि खानी रोटी ही है, पैसे नहीं खाए जाते. वैसे भी पैसे किसी काम के नहीं होते. अगर आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते. मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने के मिशन में लगा हूं. राहुल गांधी के नेतृत्व में जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, राहुल गांधी का पूरे देश जो दीवाना हो गया है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश खड़ा हो रहा है. उसके खड़ा होने से जो हमारे विरोधी लोग हैं वह बड़े परेशान हैं. वह परेशान होने के कारण नाना प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगाएंगे.
सावधान रहें, सतर्क रहें..! यदि AICC (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) के नाम पर आपको कोई फर्जी फोन कॉल आता है और विधानसभा टिकट दिलाने के नाम पर पैसों की मांग की जाती है तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। https://t.co/mJ3ayYGds4— (समण) Rajendra Pal Gautam (@AdvRajendraPal) October 20, 2026
कोई मेरा नाम लेकर कर सकता है, लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं. कांग्रेस पार्टी जमीनी कार्यकर्ता जो जमीन पर मेहनत करता है जो जिताकर ला सकता है, जिसकी जनता में पकड़ है, जिसका सर्वे में जनता कहेगी कि यहां से कांग्रेस को इसको टिकट देना चाहिए, कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देना प्रेफर करेगी. उनको किसी को न पैसे देने की जरूरत है न किसी के बहकावे में आने की जरूरत है. यह सब आरोप- प्रत्यारोप जैसे ही टिकट वितरण का काम शुरू होगा और ज्यादा भी लगेंगे.
गौतम ने कहा कि बुद्ध को मानने वाला हूं. जानता हूं लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, राग, द्वेष और नफरत यह सब दुख के कारण हैं. जब आप किसी से राग, द्वेष या मोह करते हैं या किसी से ईर्ष्या करते हैं या किसी से नफरत करते हैं तो आपके मन में कई प्रकार के ख्याल आते हैं और अक्सर जब आपके मन में राग, द्वेष, मोह, अहंकार गुस्सा और नफरत आ जाता है तो आपके मन में ऐसी भावना आती है जिसकी वजह से आपके मन में दुख पैदा होता है.
आपका दिमाग सकारात्मकता की बजाय नकारात्मक कार्यों में लग जाता है. वह नकारात्मकता किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती. वह आपको ही नुकसान पहुंचाती है. कोई बात नहीं जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं वह अपना काम करेंगे, लेकिन मैं अपने रास्ते से भटकने वाला नहीं हूं. मैं डॉ भीमराव आंबेडकर को मानता हूं. उनकी विचारधारा को मानता हूं. मेरे कदमों को आगे बढ़ते हुए, कांग्रेस को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती.
धरती पर कोई खरीद नहीं सकता
राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हमें इस धरती पर कोई खरीद नहीं सकता. नशे का ऐसी कोई चीज हम यूज नहीं करते. व्यभिचार हम नहीं करते. तो हम शांति से बहुत बढ़िया खुशहाल तरीके से कांग्रेस को आगे लेकर जा रहे हैं. जो हमने लक्ष्य रखा है 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पुनः उसका पुराना जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको लाने का, वह हम करते रहेंगे. जिनको तकलीफ होती रहे उसकी हमें परवाह नहीं है.
पद और कुर्सी परमानेंट नहीं होता
उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कुर्सियां टेंपरेरी होती हैं. कोई भी किसी का पद परमानेंट नहीं होता. मेरा भी पद परमानेंट नहीं है. मेरा भी जाएगा. कोई दूसरा आएगा. हो सकता है कल मैं दूसरे रोल में रहूं. मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है. आप भी मेरे शुभचिंतक हैं. आप भी चिंता मत करिए.
थाने में कराएं FIR
कांग्रेस नेता गौतम ने कहा कि एक बात का ध्यान रखें टिकट किसी को पैसे से नहीं मिलेगा. कोई भी आदमी आपको अप्रोच करता है तो समझ लीजिए वह आपसे ठगी कर रहा है. आप उसके खिलाफ थाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं. कोई भी बख्शा नहीं जाएगा. हम किसी को भी ऐसी कोई हरकत, ऐसा कोई करप्शन अलाउड नहीं करेंगे. हम करप्शन के खिलाफ हैं. उससे लड़कर यहां तक पहुंचे हैं. हम मिशन मूवमेंट वाले लोग हैं. हमारे लिए हमारे महापुरुषों का मिशन प्राथमिक है और कोई भी प्राथमिकता नहीं है.
कोई भी व्यक्ति किसी के लालच या बहकावे में न आए. कोई किसी को फोन करता है और पैसे की बात करता है आप सीधे थाने जाइए. जिस नंबर से फोन आया उस फोन नंबर को लिखकर कंप्लेंट कराइए. उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए. हमें भी रिटर्न में कंप्लेंट भेजिए. अगर कोई संपर्क करता है या आपसे पैसे मांगता है या किसी रूप में मांगता है हमें जानकारी दीजिए. हम भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
कैरेक्टर पर आंच बर्दाश्त नहीं
राजेंद्र गौतम ने कहा कि हमारे लिए हमारा मिशन 2029 और 2027 प्राथमिक है. उसके लिए जो करना पड़ेगा, करेंगे, लेकिन हम कैरेक्टर पर किसी भी तरह की आंच बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम अपने सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं मजबूती से डटे रहिए. पार्टी को मजबूत करिए. नकारात्मक सोच वाले आएंगे वह अपना काम करेंगे. आप सकारात्मक काम करते रहिए. पार्टी को बढ़ाते रहिए. 2027 में इंडी गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी. दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती. कोई षड्यंत्र कितना भी कर ले, अल्टीमेटली जीत सच्चाई की होगी.
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