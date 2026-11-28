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लखनऊ से खड़गे के लौटते ही यूपी कांग्रेस के 20 पदाधिकारियों को नोटिस, सांसद का यूपी प्रभारी पर अनदेखी का आरोप

लखनऊ: संसद में परिसीमन बिल से पहले सभी पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, लेकिन इससे पहले ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक सांसद नाराज हो गए हैं. ये हैं सीतापुर से सांसद राकेश सिंह राठौर. राठौर ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को कटघरे में खड़ा करते हुए अनदेखी का आरोप लगाया है. 26 नवंबर को जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लखनऊ आए थे और बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें भी राकेश राठौर नहीं आए थे. सांसद की ऐसे समय पर नाराजगी सामने आई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की ओर से विपक्षी दलों में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि सांसद राकेश राठौर ने स्पष्ट किया है कि उनका कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है.







पहले भी ऐसा मामला सामने आया: कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है. पहले जब दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित जनसभा में देश भर से पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे तो उस दौरान राहुल गांधी की अपील के बावजूद यूथ कांग्रेस के तमाम नेता हिस्सा लेने नहीं गए तो उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया. बड़ी संख्या में पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन तब भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में सांसद राकेश राठौर तो नहीं आए, साथ ही मीडिया टीम से जुड़े 20 से 30 प्रवक्ता और पैनलिस्ट भी गैर हाजिर रहे. इसके लिए कांग्रेस मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन कुंवर सिंह निषाद ने नोटिस जारी कर सभी से जवाब मांगा है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में गैर हाजिर रहने वाले पदाधिकारियों से जवाब तलब किया गया है कि आखिर पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आए थे तो वह कार्यक्रम में हिस्सा लेने क्यों नहीं आए.





कांंग्रेस सांसद ने लगाया ये आरोप: कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी तो मनमानी कर ही रहे हैं, सांसद भी पार्टी से रूठ गए हैं. ऐसे में कांग्रेस के लिए स्थितियां अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं. कांग्रेस सांसद राकेश राठौर का आरोप है कि पिछले पांच माह से यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने मिलने या उनकी राय जानने के लिए पांच मिनट का भी समय नहीं निकाला है. उन्होंने यह भी कहा कि मैं पिछड़े वर्ग का इकलौता लोकसभा सांसद हूं लेकिन पार्टी में मेरी राय ही नहीं ली जा रही है. संगठन सृजन अभियान में भी सांसदों को बाहर रखा गया यह भी कहां से सही है?





बता दें कि राकेश राठौर को ऑल इंडिया कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के ही कई बड़े कार्यक्रमों में सांसद राकेश राठौर अनुपस्थित रहे. सांसद की नाराजगी से अब विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए सियासी गलियारों में नकारात्मक संदेश जा रहा है. आशंका यह भी जताई जा रही है कि 30 नवंबर को संसद के विशेष सत्र में राकेश राठौर अनुपस्थित रह सकते हैं या बीजेपी के पक्ष भी में खड़े हो सकते हैं.



