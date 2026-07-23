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जनकपुर बस स्टैंड में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, कीचड़ में धान की रोपाई कर जताया विरोध, घेराव की चेतावनी

अंतरराज्यीय बस स्टैंड की बदहाली पर फूटा गुस्सा, जलभराव-गंदगी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

Congress unique protest
जनकपुर बस स्टैंड में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 4:50 PM IST

4 Min Read
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मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: जिले के जनकपुर नगर पंचायत स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. बस स्टैंड परिसर में जलभराव और कीचड़ के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धान की रोपाई कर नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से शिकायतों और मांगों के बावजूद नगर पंचायत प्रशासन ने सफाई, जल निकासी और यात्री सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

, कीचड़ में धान की रोपाई कर जताया विरोध, घेराव की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

MP के भी शहरों को जोड़ता है

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनकपुर का यह बस स्टैंड छत्तीसगढ़ के साथ-साथ मध्यप्रदेश के सिंगरौली, सीधी और शहडोल जिलों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय बस अड्डा है. प्रतिदिन हजारों यात्री यहां से आवागमन करते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो जाता है. बस से उतरते ही यात्रियों को कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है.

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अंतरराज्यीय बस स्टैंड की बदहाली पर फूटा गुस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई बार मांग की, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस लगातार नगर पंचायत को बस स्टैंड की सफाई और मूलभूत व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए पत्राचार और सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराती रही, लेकिन हर बार उनकी मांगों को अनदेखा किया गया.

बस स्टैंड की हालत ऐसी हो गई है कि यात्रियों का बस से उतरना भी मुश्किल हो गया है. बाजार जाने के लिए लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है. नगर पंचायत की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करे- अंकुर प्रताप सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष

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जलभराव-गंदगी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शौचालय बदहाल, महिलाएं परेशान

कांग्रेस मंडल अध्यक्ष संजीव गुप्ता ने बस स्टैंड की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह क्षेत्र का अंतरराज्यीय बस स्टैंड है, लेकिन यहां यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बस स्टैंड में शौचालय और वॉशरूम की स्थिति बेहद खराब है. विशेष रूप से महिलाओं को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पर्याप्त और उपयोगी शौचालय नहीं होने के कारण कई महिलाओं को मजबूरी में खुले में जाना पड़ता है, जो बेहद शर्मनाक स्थिति है.

बस स्टैंड में चारों ओर फैली गंदगी और कीचड़ से स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले यात्री भी परेशान हैं. कांग्रेस तब तक आंदोलन जारी रखेगी जब तक नगर पंचायत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा देती.- कांग्रेस मंडल अध्यक्ष संजीव गुप्ता

नगर पंचायत बनने से बेहतर व्यवस्था की उम्मीद थी

कांग्रेस के संसद प्रतिनिधि रविप्रताप सिंह ने कहा कि जनकपुर बस स्टैंड प्रदेश और पड़ोसी मध्यप्रदेश के कई जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख बस अड्डा है, लेकिन वर्तमान स्थिति बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि नगर पंचायत बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अधिक बजट मिलने से बस स्टैंड का विकास होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आज हालात पहले से भी अधिक खराब दिखाई दे रहे हैं. कीचड़ के कारण लोग बस से उतरते समय फिसलकर गिर रहे हैं.

बदहाल व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड में धान की रोपाई कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है. यदि इसके बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.

यात्रियों ने भी जताई नाराजगी

प्रदर्शन के दौरान बस स्टैंड पहुंचे कई यात्रियों ने भी जलभराव और गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त की. उनका कहना था कि बरसात के दिनों में बस स्टैंड की स्थिति अत्यंत खराब हो जाती है. बस से उतरने के बाद कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना मजबूरी बन जाती है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

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