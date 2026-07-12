ETV Bharat / state

हे ट्रांसफार्मर और मीटर देव, बिजली बिल कम कर दो, सरकार को जगाने कांग्रेस की अनोखी प्रार्थना

छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़ते दाम और बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है.

Congress Protest In Raipur
रायपुर में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 12, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: राजधानी रायपुर में अघोषित बिजली कटौती, बढ़ते बिजली बिल और लो-वोल्टेज की समस्या को लेकर कांग्रेस ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने ट्रांसफार्मर और बिजली मीटर की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सरकार को निशाने पर लिया. इस अनूठे प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने महंगी बिजली और लगातार हो रही कटौती के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया.

ट्रांसफार्मर और मीटर की पूजा, सरकार पर तंज

रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच ट्रांसफार्मर और बिजली मीटर की पूजा की. ट्रांसफार्मर पर तिलक लगाया गया, स्वास्तिक बनाया गया, अगरबत्ती जलाई गई और आरती उतारी गई. इसके बाद इसी तरह बिजली मीटर की भी पूजा की गई. कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर बिजली बिल कम आने और अघोषित बिजली कटौती खत्म होने की प्रार्थना की. कई लोगों ने बिजली बिल कम करने और बिजली संकट दूर करने की मांग वाली तख्तियां भी हाथों में थाम रखी थीं.

बिजली की महंगाई पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन (ETV BHARAT)

बिजली कटौती और महंगे बिल पर सरकार घिरी

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि प्रदेशभर में अघोषित बिजली कटौती, महंगी बिजली दरें और लो-वोल्टेज की समस्या से आम लोग परेशान हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सोलर पैनल से खरीदी जाने वाली बिजली की दर कम किए जाने से उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है. उनका आरोप है कि सरकार इन समस्याओं के समाधान की बजाय लोगों की परेशानी बढ़ा रही है.

Congress performed a puja of a transformer in Raipur
रायपुर में कांग्रेस ने की ट्रांसफार्मर की पूजा (ETV BHARAT)

कांग्रेस सरकार के समय 400 यूनिट तक 'बिजली बिल हाफ योजना' का लाभ लोगों को मिलता था, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलती थी. भाजपा सरकार ने इस योजना को सीमित कर दिया है और अब 200 यूनिट तक की योजना के बावजूद लोगों के बिजली बिल लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है- विकास उपाध्याय, कांग्रेस नेता

CG Congress unique protest
मीटर को प्रणाम करते कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय (ETV BHARAT)

अब भगवान ही करें चमत्कार

कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि बिजली की समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन करने के बावजूद सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया. इसलिए भारतीय परंपरा के अनुसार भगवान से प्रार्थना कर यह अनोखा प्रदर्शन किया गया, ताकि बिजली के दाम कम हों, अघोषित कटौती रुके और आम जनता को राहत मिल सके. कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के जरिए सरकार पर बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए.

बलरामपुर में वन महोत्सव: मंत्री ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा, भेलवाडीह में भव्य आयोजन

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में मोर गांव मोर पानी अभियान का आगाज

TAGGED:

RISING ELECTRICITY BILLS IN CG
EXPENSIVE ELECTRICITY IN CG
छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी
कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय
CG CONGRESS UNIQUE PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.