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महंगाई पर कांग्रेस का अनोखा जुलूस, बैलगाड़ी पर दोपहिया की सवारी, मोदी सरकार पर अटैक

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Congress unique protest in Kondagaon
कांग्रेस का बैलगाड़ी वाला प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 21, 2026 at 9:22 PM IST

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कोंडागांव: पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों से आम जनता और किसान बेहाल हैं. बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुवार को कोंडागांव में मोदी सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस कार्यकर्ता बैलगाड़ी में पेट्रोल से चलने वाली दुपहिया वाहन लादकर कांग्रेस भवन से पेट्रोल पंप तक पहुंचे. उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.

कांग्रेस भवन से गांधी चौक तक जुलूस

प्रदर्शन की शुरुआत कांग्रेस भवन कोंडागांव से हुई, जहां से कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर दुपहिया वाहन रखकर जुलूस निकाला. यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन इस बात का संदेश था कि पेट्रोल-डीजल के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वाहन चलाना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है. अब बैलगाड़ी ही एकमात्र सहारा बचा है. पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन के बाद रैली गांधी चौक तक निकाली गई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया.

कोंडागांव में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

जनता के जख्मों नमक छिड़क रहे मोदी- मोहन मरकाम

जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल के दाम लगभग चार रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं. इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर डीजल-पेट्रोल की किल्लत भी बनी हुई है. उन्होंने कहा कि एक तरफ देश की 142 करोड़ जनता महंगाई की मार झेल रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के जख्मों पर नमक डालकर विदेश की सैर-सपाटे पर निकले हुए हैं

यह समय खेती-किसानी का है, ऐसे में डीजल-पेट्रोल की कमी और बढ़ती कीमतें किसानों की कमर तोड़ रही हैं और उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया है- मोहन मरकाम, नेता, कांग्रेस

कांग्रेस की मोदी सरकार से मांग

कांग्रेस ने मोदी सरकार से पेट्रोल औऱ डीजल की कीमतों को कम करने की मांग की है. मोहन मरकाम ने कहा कि देश की जनता और किसानों के हित में पेट्रोल-डीजल तथा एलपीजी गैस के दाम तत्काल प्रभाव से कम किए जाएं. साथ ही पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को खेती के इस महत्वपूर्ण समय में परेशानी न हो. मांगें पूरी नहीं होने पर कांग्रेस ने उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है.

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