धमतरी में रोचक अंदाज में आंदोलन का समापन, महापौर के लिए सद्बुद्धि यज्ञ, महापौर ने भी खुद डाली आहुति

धमतरी नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों के सात दिवसीय आंदोलन का शुक्रवार को रोचक अंदाज में समापन हुआ.

DHAMTARI NAGAR NIGAM
धमतरी नगर निगम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 26, 2025 at 7:17 PM IST

3 Min Read
धमतरी: धमतरी नगर निगम में बदहाली को लेकर कांग्रेस पार्षदों का 7 दिन से जारी धरना रोचक अंदाज में समाप्त हुआ. बदहाल प्रशासनिक व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं की लगातार अनदेखी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षद दल ने यह धरना दिया.

रोचक अंदाज में आंदोलन का समापन

कांग्रेस पार्षदों ने महापौर और उनकी टीम को सद्बुद्धि देने के उद्देश्य से सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया. शहर विकास और जनहित से जुड़ी सात सूत्रीय मुद्दों को लेकर यज्ञ में आहुतियां दी गईं. यज्ञ के दौरान उस समय दिलचस्प स्थिति बनी, जब महापौर खुद भाजपा पार्षदों के साथ यज्ञ स्थल पहुंचे और आहुति देते हुए महाराज को दक्षिणा भेंट की.

धमतरी नगर निगम में कांग्रेस का यज्ञ (ETV BHARAT)

कांग्रेस पार्षदों के आरोप

धमतरी नगर निगम के सामने कांग्रेस पार्षद दल ने 16 दिसंबर से प्रदर्शन शुरू किया था. नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्षदों का कहना है कि यह धरना केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि आम नागरिकों की पीड़ा, आक्रोश और टूटते भरोसे की आवाज है.

मूलभूत सुविधाओं को लेकर हल्लाबोल

कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि धमतरी नगर निगम क्षेत्र में पेयजल, सफाई, सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं चरमराई हुई हैं. वहीं प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार ने जनता के जीवन को और अधिक कठिन बना दिया है.

Dhamtari Mayor Ramu Rohra
कांग्रेस के यज्ञ में शामिल होते धमतरी महापौर रामू रोहरा (ETV BHARAT)

महापौर को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ

कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार से जो उम्मीदें थीं,वे आज पूरी तरह से टूटी हुई नजर आ रही है. जिसके लिए अंतिम दिन महापौर को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया गया है.

सातवें दिन धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ. नौ महीने के कार्यकाल में विकास जीरो है. इसको लेकर प्रदर्शन हुआ. भगवान सद्बुद्धि दे. वार्ड में विकास काम होना चाहिए-दीपक सोनकर, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम

महापौर खुद आहुति देने पहुंचे

खास बात यह रही कि महापौर रामू रोहरा खुद यज्ञ में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को सद्बुद्धि आए, विकास के काम हो रहे हैं. कांग्रेसियों द्वारा यज्ञ किया गया, जिसमें उन्होंने खुले मन से महापौर का जयकार किया है.

विकास के काम हो रहे हैं. कांग्रेसी खुद संशय में हैं कि उनको क्या करना चाहिए. जहां हवन होता है, वहां रूकना चाहिए. सद्बुद्धि की किसे जरूरत है, यह जनता जानती है-रामू रोहरा, महापौर, नगर निगम

महापौर ने ली चुटकी

महापौर ने यह भी कहा कि कांग्रेसियों के इस विरोध को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है. उनको ही समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या? वह खुद संशय में हैं? उन्होंने यह भी कहा कि हमको संस्कार दिया गया है कि जहां यज्ञ हो, वहां रुक कर शामिल होना चाहिए. सद्बुद्धि की किसे जरुरत है, यह जनता जानती है. शहर जान रहा है. जयकार किसका लगाया जाता है, यह भी सब जानते हैं.

