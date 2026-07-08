ETV Bharat / state

बिलासपुर में सड़क पर मछली पालन, कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन

बिलासपुर में सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में बारिश के बाद पानी भर गया है, जिससे कांग्रेस गड्ढों में ही बैठकर प्रदर्शन करने लगे.

CONGRESS UNIQUE PROTEST BILASPUR
बिलासपुर कांग्रेस प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 8, 2026 at 10:29 AM IST

|

Updated : July 8, 2026 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: बिल्हा विधानसभा क्षेत्र का कड़ार सेवार मुख्य मार्ग सालों से बदहाल पड़ा है. बारिश के कारण सड़क में बने गड्ढों में जगह जगह पानी भर गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. इसी खस्ताहाल सड़क को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया.

सड़क के गड्ढों में जाल डालकर कांग्रेसियों ने पकड़ी मछलियां

बिलासपुर से बलौदाबाजार जाने वाले मुख्य मार्ग पर बने गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने के बाद कांग्रेसी खुद गड्ढों में उतर गए और वहीं बैठकर प्रदर्शन करने लगे. कांग्रेसियों ने प्रतीकात्मक रूप से गड्ढों में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंककर विरोध प्रदर्शन किया. इस अनोखे प्रदर्शन ने राहगीरों का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया.

बिलासपुर की सड़कों पर मछली पकडने का कांग्रेस का प्रतीकात्मक प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

कई सालों से रोड जर्जर है. विधायकों और पीडब्लूयडी अधिकारियों से सड़क ठीक कराने को लेकर कई बार मांग की गई लेकिन सड़क का हाल नहीं बदला -प्रदर्शनकारी

कांग्रेस का शासन प्रशासन पर आरोप

प्रदर्शन के दौरान ब्लॉक काग्रेस के अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू ने आरोप लगाया कि यह सड़क क्षेत्र के हजारों लोगों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है, लेकिन कई वर्षों से इसकी हालत बेहद जर्जर बनी हुई है. बरसात के मौसम में सड़क पर बने गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को रोजाना जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है. कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधियों ने सड़क की सुध नहीं ली.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क निर्माण और मरम्मत को लेकर कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला. मजबूर होकर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह सांकेतिक प्रदर्शन किया.

मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन

वहीं सड़क पर कांग्रेस के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा. बोदरी तहसीलदार संदीप साय ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहां आए है, ज्ञापन मिलने के बाद कार्रवाई करेंगे.

प्रवासी पक्षियों की पहचान बने छुइहा जलाशय को मिलेगा पर्यटन का नया स्वरूप, अतिक्रमण हटेगा, होगा सौंदर्यीकरण
अबूझमाड़ में नक्सलियों का बड़ा डंप रिकवर, 15 किलो का प्रेशर कुकर IED, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार बरामद
जगदलपुर में आतंक मचाने वाला 19 साल का नकाबपोश झपटमार गिरफ्तार, दोस्तों के साथ मौज मस्ती और घूमने फिरने का था शौक
Last Updated : July 8, 2026 at 10:59 AM IST

TAGGED:

बिलासपुर कांग्रेस प्रदर्शन
सड़क के गड्ढों में मछली पालन
FISH FARMING IN ROAD POTHOLES
BILASPUR CONGRESS
CONGRESS UNIQUE PROTEST IN BILASPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.