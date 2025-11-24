ETV Bharat / state

ऊंट के मुंह में जीरा खिलाकर विरोध, कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन

बिजली कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी: विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बिजली विभाग के ऑफिस के सामने एक ऊंट लाकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने ऊंट को जीरा खिलाकर सरकार की 200 यूनिट छूट योजना को महज दिखावा बताया. कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार की योजना, जनता को वास्तविक राहत देने में नाकाम है, जबकि इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है.

दुर्ग: कांग्रेस ने हाफ बिजली बिल को लेकर विरोध जारी रखा है. फिलहाल छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली पर छूट दी है. हालांकि कांग्रेस इस राहत को अपर्याप्त बता रही है. उसे ऊंट के मुंह में जीरा करार दे रही है. इसी मुहावरे को व्यंग्यात्मक तरीके से दर्शाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊंट को जीरा खिलाकर प्रदर्शन किया.

भूपेश बघेल सरकार के समय लागू 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना को तत्काल बहाल किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता को वास्तविक और पर्याप्त राहत मिल सके- दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर

कांग्रेस ने बिजली बिलों में हाल ही में हुई वृद्धि को भी वापस लेने की मांग की. कांग्रेस इससे पहले बिजली विभाग के अधिकारियों को लालटेन सौंपकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा चुकी है.

हाफ बिजली बिल योजना, कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब जानिए क्या है बिजली बिल हाफ योजना: यह योजना कांग्रेस सरकार ने 2019 को लागू की गई थी. मकसद घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई और बिजली के खर्च से राहत देना था. कांग्रेस के समय, इस योजना के तहत 400 यूनिट तक की खपत पर बिजली का बिल आधा देना होता था. अगर उपभोक्ता की खपत 400 यूनिट से ज़्यादा होती थी, तो पहले 400 यूनिट्स पर ही हाफ-चार्ज की सुविधा मिलती थी.

बीजेपी ने क्या बदलाव किए: जब बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई, उसने इस हाफ बिजली बिल (50% बिजली बिल) योजना में बड़े संशोधन किए. अगस्त 2025 में बीजेपी सरकार ने घोषणा की कि अब हाफ-बिजली-बिल योजना की सीमा 400 यूनिट से घटाकर सिर्फ़ 100 यूनिट कर दी जाएगी. मतलब कि उपभोक्ताओं को सिर्फ पहले 100 यूनिट्स तक ही 50% रियायत मिलेगी, उसके बाद बिजली का पूरा बिल देना होगा.

विरोध के बाद 200 यूनिट तक बढाई लिमिट: विरोध और आम जनता की मांग को देखते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की कि यह छूट सीमा फिर से 200 यूनिट तक बढ़ा दी जाएगी. इससे अनुमान लगाया गया है कि करीब 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. हालांकि कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि फिर से 400 यूनिट तक हाफ-बिल योजना को बहाल किया जाए, जैसा कि कांग्रेस सरकार ने पहले लागू किया था.