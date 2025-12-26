ETV Bharat / state

रायपुर में चौपाटी तोड़े जाने पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने साय सरकार के लिए किया सद्बुद्धि यज्ञ

रायपुर में चौपाटी विवाद पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस चौपाटी को तोड़े जाने का विरोध कर रही है.

Congress Sadbuddhi Yagya
रायपुर चौपाटी विवाद और सद्बुद्धि यज्ञ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 26, 2025 at 10:36 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चौपाटी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. बीते 21 नवंबर को रायपुर नगर निगम ने साइंस कॉलेज के पास बनी चौपाटी को अवैध बताकर तोड़ दिया था. इस फैसले का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है. कांग्रेस ने नगर निगम के फैसले को लेकर सदबुद्धि यज्ञ का आयोजन किया.

विकास उपाध्याय ने की सदबुद्धि यज्ञ की अगुवाई

इस सदबुद्धि यज्ञ की अगुवाई पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने की. उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत के फोटो को रख यज्ञ किया. विकास उपाध्याय ने कहा कि यह यज्ञ इसलिए कराया जा रहा है कि भगवान राजेश मूणत और नगरीय प्रशासन मंत्री को सद्बुद्धि दें. जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से साढ़े 6 करोड़ रुपए की वसूली पश्चिम विधायक राजेश मूणत और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से की जाए.

रायपुर चौपाटी विवाद पर सियासत (ETV BHARAT)

विधानसभा सत्र के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से सवाल किया गया तो उन्होंने इस यूथ हब को वैध बताया था. यह यूथ हब अवैध नहीं है. अगर यूथ हब वैध है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई से बने साढ़े 6 करोड़ रुपए से बने यूथ हब को क्यों तोड़ा. इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए- विकास उपाध्याय, कांग्रेस नेता

"अरुण साव और राजेश मूणत से हो पैसों की वसूली"

कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने मांग की कि बीजेपी के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत से यह पैसा वसूला जाए. भगवान उनको सद्बुद्धि दे. इसलिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन यहां पर किया गया. इस यूथ हब से 1000 लोगों का रोजगार चलता था. जो आज छिन गया है. आज वे लोग सड़क पर आ गए हैं. दुकानदारों के घरों में रोजी-रोटी का सवाल खड़ा हो गया. इसलिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है.

वैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर-विकास उपाध्याय

विकास उपाध्याय ने आगे कहा कि वैध निर्माण पर यह बुलडोजर चलाया गया है. मंत्री अरुण साव और वर्तमान रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने अपनी ताकत और राजनीतिक प्रभाव दिखाने के लिए एक वैध और जन हितकारी निर्माण को बुलडोजर के हवाले कर दिया. जो सीधे तौर पर जनता के टैक्स के पैसों की खुली बर्बादी है.

व्यापारियों पर किया गया प्रहार- विकास उपाध्याय

विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि चौपाटी तोड़कर व्यवसायियों के सपनों और उनके बच्चों के भविष्य पर प्रहार किया गया है. साइंस कॉलेज परिसर और उसके आसपास NIT रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, संस्कृत कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज सहित अनेक शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं. जहां हजारों विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं. इन विद्यार्थियों के लिए साइंस कॉलेज स्थित यूथ हब भोजन और मूलभूत आवश्यक्ताओं का केंद्र था. यहां सैकड़ों युवा स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार का पेट पाल रहे थे. ऐसे युवाओं के पेट पर लात मारने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है.

संपादक की पसंद

