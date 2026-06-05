ETV Bharat / state

'पहले डायन लगती थी, अब डार्लिंग लगने लगी', खच्चर पर बैठकर कांग्रेसियों ने बीजेपी को घेरा, अनोखा विरोध प्रदर्शन

कानपुर: देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कानपुर के शास्त्री चौक चौराहे पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता खच्चरों पर सवार होकर सड़क पर उतरे और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की.

खच्चर पर बैठकर कांग्रेसियों ने बीजेपी को घेरा, अनोखा विरोध प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के कानपुर महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान एआईसीसी सदस्य विकास अवस्थी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पहले जो महंगाई डायन लगती थी, अब सत्ता में आने के बाद वही महंगाई उन्हें डार्लिंग लगने लगी है.

उन्होंने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, तो जरा-जरा सी बात पर इनके नेता सड़कों पर उतर आते थे और इनकी महिला नेता सिलेंडर सिर पर लेकर प्रदर्शन करती थीं, लेकिन आज इन्हें यह चरम पर पहुंची महंगाई दिखाई नहीं दे रही है. आज देश का गरीब आदमी दो जून की रोटी के लिए मोहताज हो चुका है. आम जनता के पास न तो रसोई गैस सिलेंडर भराने के पैसे बचे हैं और न ही गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल डलवाने के पैसे हैं. सरकार इस भयावह स्थिति पर पूरी तरह से आंखें बंद किए बैठी है.

इस दौरान एआईसीसी सदस्य विकास अवस्थी ने आरोप लगाया कि यह सरकार नौजवान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. अभी जिस तरह नीट का पेपर आउट हुआ और उसके पहले जो तमाम भर्ती परीक्षाएं रद्द हुईं, वह पूरी तरह से शासन की प्रशासनिक नाकामी को दर्शाता है. इसी क्रम में प्रदेश महासचिव जेपी पाल ने कहा कि प्रदेश के लाखों युवा दिन-रात मेहनत कर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन बार-बार होने वाला पेपर लीक उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा करने में पूरी तरह असफल रही है. कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है.