जर्जर सड़क पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, कांकेर में नींबू काटकर किया हवन, सांसद पर निशाना
पखांजूर से प्रतापपुर-संगम मार्ग की बदहाल सड़क को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने कहा- यहां के सांसद नींबू काटकर सब ठीक कर देते हैं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 16, 2026 at 7:25 PM IST
कांकेर. जिले के पखांजूर से प्रतापपुर-संगम मार्ग की बदहाल सड़क को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को अनोखा प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम करते हुए बड़े-बड़े नींबू काटकर सांकेतिक हवन किया. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान करीब दो घंटे तक सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा.
कांग्रेस का तंज, नींबू से ठीक हो जाएगी सड़क
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही हवन किया और बड़े-बड़े नींबू काटकर हवन में अर्पित किए. कांग्रेस नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि हमारे कांकेर लोकसभा के सांसद सब काम नींबू काटकर करते हैं, अगर नींबू काटकर वे बारिश रोक सकते हैं, तो बड़े नींबू काटने से शायद ये जर्जर सड़क भी ठीक हो जाए.
30-40 गांवों को जोड़ने वाली
कांग्रेस नेताओं के मुताबिक पखांजूर से संगम मार्ग करीब 30 से 40 गांवों के ग्रामीणों को पखांजूर मुख्यालय से जोड़ता है. लंबे समय से सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण कांग्रेस को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा.
15 दिन का दिया अल्टीमेटम
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया तो SDM या तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा. वहीं, तहसीलदार पखांजूर के आश्वासन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना धरना समाप्त कर दिया.
यहाँ पर सड़क की मरम्मत किए जाने के संबंध में इनकी प्रमुख मांग रही है. इसके संबंध में उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है- तहसीलदार केतन भोयर
प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया है कि आगामी कुछ दिनों में मरम्मत की कार्यवाही शुरू की जाएगी.