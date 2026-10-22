रायपुर में कांग्रेस का अनोखा साइकिल मार्च, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
प्रदर्शन के पहले पार्टी ने राष्ट्रगान गाया और अपना विरोध दर्ज कराया. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 7:13 PM IST
रायपुर: कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने साइकिल और बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार मेनन और अरुण होरा इस प्रदर्शन में शामिल हुए. रैली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए.
गांधी प्रतिमा से अंबेडकर प्रतिमा तक निकली रैली
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC), प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आयोजित इस रैली में शहर जिला कांग्रेस के विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल हुए. रैली की शुरुआत आजाद चौक स्थित गांधी प्रतिमा से हुई. इसके बाद रैली आमापारा और तेलघानी नाका होते हुए अंबेडकर अस्पताल स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंची. प्रदर्शन के पहले पार्टी ने राष्ट्रगान गाया और अपना विरोध दर्ज कराया.
चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो: कांग्रेस
अंबेडकर प्रतिमा के समीप कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान किया. इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए हैं. पार्टी ने इस मुद्दे पर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई.
प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में देशभर में कथित वोट चोरी के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग जिलों में साइकिल यात्रा, धरना और प्रदर्शन के माध्यम से पार्टी अपना विरोध दर्ज करा रही है. विकास उपाध्याय ने भाजपा पर चुनावी अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग दोहराई.
मतदाता सूची से नाम काटे जाने का दावा
कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने दावा किया कि देशभर में 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने विभिन्न राज्यों में चुनावी लाभ हासिल करने के लिए कथित वोट चोरी का सहारा लिया. उन्होंने भाजपा के निर्वाचित विधायकों और सांसदों के निर्वाचन पर भी सवाल उठाए. कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए आरोप और दावे हैं; इनके समर्थन में स्वतंत्र रूप से सत्यापित आंकड़े या प्रमाण इस विवरण में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं.
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की दोहराई मांग
विकास उपाध्याय ने कहा कि रायपुर में निकाली गई साइकिल-बाइक रैली के जरिए कांग्रेस कथित वोट चोरी के मुद्दे को जनता के सामने लाना चाहती है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची में बदलाव और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर स्पष्टता तथा जवाबदेही जरूरी है.