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रायपुर में कांग्रेस का अनोखा साइकिल मार्च, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

रायपुर में कांग्रेस का अनोखा साइकिल मार्च ( ETV Bharat )

रायपुर: कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने साइकिल और बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार मेनन और अरुण होरा इस प्रदर्शन में शामिल हुए. रैली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए.



गांधी प्रतिमा से अंबेडकर प्रतिमा तक निकली रैली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC), प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आयोजित इस रैली में शहर जिला कांग्रेस के विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल हुए. रैली की शुरुआत आजाद चौक स्थित गांधी प्रतिमा से हुई. इसके बाद रैली आमापारा और तेलघानी नाका होते हुए अंबेडकर अस्पताल स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंची. प्रदर्शन के पहले पार्टी ने राष्ट्रगान गाया और अपना विरोध दर्ज कराया.