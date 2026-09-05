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कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर : गुटबाजी के आरोपों पर बचते नजर आए दिग्गज, झीरम कांड के फैसले से असंतुष्ट

दुर्ग में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में दिग्गज नेता पार्टी में गुटबाजी के सवालों से बचते दिखें.वहीं झीरम कांड के फैसले पर असंतोष जताया.

Dissatisfied verdict in Jhiram incident
कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2026 at 7:22 PM IST

5 Min Read
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दुर्ग : छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद को लेकर दुर्ग में 7 सितंबर तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है.इसकी शुरुआत 5 सितंबर को हुई.इस शिविर में दुर्ग संभाग के ब्लॉक अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनर्स को संगठनात्मक मजबूती, चुनावी रणनीति और बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है. हालांकि, प्रशिक्षण के इस आयोजन के बीच कांग्रेस की अंदरुनी सियासत और वरिष्ठ नेताओं के बयानों ने भी राजनीतिक चर्चा को तेज कर दिया है.वहीं दूसरी ओर झीरम कांड को लेकर दिए गए फैसले पर कांग्रेस के शीर्ष नेता टीएस सिंहदेव ने असंतोष जताया है.

NSUI संगठन चुनाव को लेकर शीर्ष नेताओं के अलग बयान

छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई संगठन के चुनाव हो रहे हैं.लेकिन भिलाई में NSUI के दो गुटों में विवाद हुआ.जब इसे लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है.जो भी लोग हैं वो अपने लोग हैं.इसलिए विवाद का प्रश्न नहीं उठता.लेकिन दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि फुटबॉल के मैदान में जब दो टीमें होती हैं तो उनमें टकराव होता है.

दुर्ग में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर (ETV BHARAT)

देखिए फुटबॉल के मैदान में जब दो टीमें आमने सामने होती है तो टकराव की स्थिति बनती है.इस मामले में मैंने खुद को दूर रखा है.हो सकता है एक से ज्यादा लोग उस पद को चाह रहे हो.मैं समझता हूं कि सीनियर लीडर्स को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए,क्योंकि विवाद की स्थिति बनती है.एनएसयूआई का संगठन चुनाव को लेकर मेरा कुछ भी नहीं कहना है,मैं केवल अपने विधानसभा के बारे में बात कर सकता हूं- टीएस सिंहदेव,पूर्व डिप्टी सीएम

Veteran leaders appeared to dodge questions
गुटबाजी के आरोपों पर बचते नजर आए दिग्गज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

झीरम फैसले पर असंतोष

इसी दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने झीरम घाटी हमले को लेकर अपना गहरा असंतोष जाहिर किया. उन्होंने कहा कि जब तक इस दर्दनाक घटनाक्रम की अंतिम जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे. झीरम घाटी मामले में दोषियों को लेकर हुई कार्रवाई के बीच सिंहदेव के बयान ने एक बार फिर इस मुद्दे को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है.नक्सलियों का सिर्फ हथियार छोड़ देना और विचारधारा को छोड़ देना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. उनके मुताबिक समस्या के स्थायी समाधान के लिए केवल हिंसा छोड़ना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि विचारधारा के स्तर पर भी बदलाव जरूरी है-

इस मामले के फैसले से मैं तो पूरी तरह से असंतुष्ट हूं.जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इसके पीछे की असली वजह क्या थी.क्यों पूरा मैदान खाली छोड़ दिया गया.जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वहां पर था,सभी को जानकारी भी थी.ऐसे में सुरक्षा में लापरवाही किसके कहने से बरती गई.आईएएस और आईपीएस तो महज सामने के चेहरे हैं.लेकिन इस घटना के पीछे असली जवाबदेही किसकी है उसे सामने लाना होगा- टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम

Dissatisfied verdict in Jhiram incident
झीरम कांड के फैसले से असंतुष्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संगठन को मजबूत करना लक्ष्य
आपको बता दें कि कांग्रेस के इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना है. कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल, जनसंपर्क बढ़ाने और संगठन का विस्तार करने को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. पार्टी की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर आगामी चुनावों के लिए मजबूत संगठनात्मक आधार तैयार किया जाए.

क्या है यूथ कांग्रेस चुनाव विवाद ?

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस संगठन चुनाव की ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया के बीच भिलाई के खुर्सीपार इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुट आमने-सामने आ गए थे. मतदान में बढ़त और समर्थकों को गोलबंद करने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हंगामे में बदल गया. दो पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. विवाद के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. बताया जा रहा है कि विवाद भिलाई नगर से यूथ कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन शर्मा और स्थानीय कांग्रेस की वरिष्ठ पार्षद सुभद्रा सिंह के बेटे के समर्थकों के बीच हुआ. शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. भिलाई नगर में हुए इस विवाद ने संगठन चुनाव की प्रक्रिया के साथ-साथ स्थानीय कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

नेताओं के बयान से चर्चाएं तेज

दुर्ग में चल रहे इस शिविर ने प्रशिक्षण से इतर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को भी चर्चा में ला दिया है. वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी, बैठकों का दौर और नेताओं के बीच संवाद को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग तरह की चर्चाएं हैं. संगठन को मजबूत करने की कवायद के बीच गुटबाजी और पार्टी के भीतर चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर भी नजरें टिकी हुई हैं.

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