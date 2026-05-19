पुष्कर में कांग्रेस का चिंतन और प्रशिक्षण शिविर, राहुल गांधी, खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेता करेंगे शिरकत
कांग्रेस के अजमेर शहर अध्यक्ष के अनुसार चिंतन और प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन राहुल गांधी शिरकत करेंगे.
Published : May 19, 2026 at 5:25 PM IST
अजमेर: तीर्थ नगरी पुष्कर में कांग्रेस का 10 दिवसीय संगठन सर्जन के तहत चिंतन और प्रशिक्षण शिविर 23 मई से 1 जून तक होगा. शिविर के अंतिम दिन राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे. दिल्ली के 14 और राजस्थान के 50 जिला अध्यक्ष शिविर में भाग लेंगे. शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, वेणु गोपाल, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे.
पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के अजमेर शहर अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूती प्रदान करने, आगामी रणनीति तय करने और जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. डॉ जयपाल ने बताया कि शिविर उनके निजी रिजॉर्ट में होगा. शिविर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के रहने और उनके खाने-पीने की व्यवस्था के साथ-साथ शिविर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी भी की जा रही है.
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डॉ जयपाल ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान के 50 जिला अध्यक्षों को राजस्थान का राजनीतिक इतिहास, राजस्थान में कांग्रेस सरकारों का योगदान, संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति समेत जन सरोकारों से संबंधित विशेष सत्र भी आयोजित होंगे. उन्होंने बताया कि 25 मई को ग्रामीण क्षेत्र का फील्ड विजिट होगा. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रदेश के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से संवाद करेंगे. 27 मई को मनरेगा कार्यस्थलों का भ्रमण और निरीक्षण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है. प्रशिक्षण शिविर में वरिष्ठ नेताओं की ओर से संवाद के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे.
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राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शिरकत: उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में दो दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वेणुगोपाल, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली समेत कई वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण शिरकत करेंगे. डॉ जयपाल ने बताया कि केसी वेणुगोपाल 2 दिन, सुखजिंदर सिंह रंधावा 2 दिन, गोविंद सिंह डोटासरा 5 दिन, टीकाराम जूली 5 दिन, अशोक गहलोत 2 दिन, सचिन पायलट 2 दिन, सीपी जोशी 2 दिन रहेंगे.