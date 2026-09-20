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कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर: दीपक बैज ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ, भूपेश बघेल ने समझाई धर्मनिरपेक्षता

प्रदेश के अलग-अलग संभागों में प्रशिक्षण शिविरों के बाद अब रायपुर संभाग में तीन दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है. जोरा स्थित प्रतिष्ठा मांगलिक भवन में आयोजित इस शिविर में संभाग के 74 ब्लॉक अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनरों को संगठन संचालन, विचारधारा, जनसरोकार और जमीनी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. शिविर के शुभारंभ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

रायपुर: कांग्रेस पार्टी का तीन दिवसीय प्रसिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है. प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से संगठन को मजबूत करने और 2028 विधानसभा की तैयारियों में अभी से जुट जाने का संकल्प दिलाया जा रहा है. तीन दिन के प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और मास्टर ट्रेनर जुटे हैं, तो मंच पर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक दिग्गज मौजूद हैं. कोई विचारधारा का पाठ पढ़ा रहा है तो कोई धर्मनिरपेक्षता का. पार्टी के दिग्गज नेता सरकार के खर्चे का हिसाब समझा रहे हैं. कुल मिलाकर पूरी कवायद ये है कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है.

प्रशिक्षण सिर्फ कार्यक्रम नहीं, संगठन की रीढ़: दीपक बैज

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, प्रशिक्षण एआईसीसी के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है. तीन दिनों में कांग्रेस की रीति-नीति, सिद्धांत और संगठनात्मक कामकाज से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने प्रतिभागियों से आवासीय शिविर में अनुशासन के साथ शामिल होने की अपील की.

2028 की तैयारी (ETV Bharat)

भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने पढ़ाया सियासी पाठ

पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘वर्तमान राजनीति में धर्म एवं धर्मनिरपेक्षता’, टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व और जनकल्याणकारी योजनाओं में व्यय, जबकि पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर संबोधन दिया. इसके अलावा कांग्रेस की विचारधारा, इतिहास, प्रशिक्षण की भूमिका और संगठन सृजन जैसे विषय भी सत्रों का हिस्सा रहे.

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चार संभागों के बाद रायपुर में अंतिम चरण

कांग्रेस इससे पहले बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में इसी तरह के प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर चुकी है. सरगुजा के शिविर में भी पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी राजनीतिक तैयारियों पर जोर दिया था.

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2028 की तैयारियों का ग्राउंडवर्क

हालांकि पार्टी की ओर से इसे संगठन सृजन और प्रशिक्षण अभियान के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन लगातार संभागवार प्रशिक्षण शिविरों और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों की भागीदारी को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. हालिया संभागीय शिविरों में संगठन को मजबूत करने के साथ चुनावी तैयारियों और बूथ स्तर की सक्रियता पर भी चर्चा हुई है.

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रायपुर शिविर पर क्यों रहेगी नजर

रायपुर संभाग के शिविर में कांग्रेस के कई प्रमुख चेहरे एक साथ मौजूद हैं. ऐसे में मंच पर प्रशिक्षण भले संगठनात्मक हो, लेकिन राजनीतिक नजरिए से नेताओं की मौजूदगी, कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे संदेश और आने वाले दिनों के लिए संगठन की प्राथमिकताएं अहम संकेत दे सकती हैं. फिलहाल कांग्रेस का घोषित फोकस ब्लॉक स्तर पर संगठन को सक्रिय करना और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है.