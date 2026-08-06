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रामझरोखा मंदिर जमीन विवाद गरमाया: मशाल जुलूस में गूंजे ओटाराम देवासी के खिलाफ नारे, कार्रवाई की मांग तेज

सिरोही : शहर के रामझरोखा मंदिर की कथित विवादित जमीन पर कटे पट्टों के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार शाम बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए मशाल जुलूस निकाला. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के नेतृत्व में निकला यह जुलूस रामझरोखा मैदान से शुरू होकर शाह जी बाड़ी और सरजावाव गेट होते हुए महामंदिर के पास जाकर संपन्न हुआ. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर शामिल हुए और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही प्रशासन पर मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी भी जताई.

महामंदिर के पास आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि रामझरोखा मंदिर की जमीन के कथित अवैध पट्टों की जांच के लिए गठित समिति अब तक अपनी जांच पूरी नहीं कर सकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर की भूमि को गलत तरीके से बेचने का प्रयास किया गया है, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा.