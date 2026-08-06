रामझरोखा मंदिर जमीन विवाद गरमाया: मशाल जुलूस में गूंजे ओटाराम देवासी के खिलाफ नारे, कार्रवाई की मांग तेज
बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर शामिल हुए और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
Published : August 6, 2026 at 11:54 AM IST
सिरोही : शहर के रामझरोखा मंदिर की कथित विवादित जमीन पर कटे पट्टों के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार शाम बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए मशाल जुलूस निकाला. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के नेतृत्व में निकला यह जुलूस रामझरोखा मैदान से शुरू होकर शाह जी बाड़ी और सरजावाव गेट होते हुए महामंदिर के पास जाकर संपन्न हुआ. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर शामिल हुए और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही प्रशासन पर मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी भी जताई.
महामंदिर के पास आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि रामझरोखा मंदिर की जमीन के कथित अवैध पट्टों की जांच के लिए गठित समिति अब तक अपनी जांच पूरी नहीं कर सकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर की भूमि को गलत तरीके से बेचने का प्रयास किया गया है, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा.
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संयम लोढ़ा ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पहले भी आंदोलन कर चुकी है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी दिनों में हजारों लोगों के साथ और बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा. उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इस प्रदर्शन में रेवदर विधायक मोतीराम कोली, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेणुलता व्यास, ब्लॉक अध्यक्ष पुनीत जैन, राजेंद्र जाखोड़ा, दशरथ नरुका सहित हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.