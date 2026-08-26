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बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी पर कांग्रेस का तंज, सम्राट चौधरी को पत्र लिखने की दी सलाह

रांची: कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला है. आज बाबूलाल मरांडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर वित्त सचिव सह जेएसएससी (JSSC) के प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार को हटाने की मांग करने पर राकेश सिन्हा ने कटाक्ष किया.

कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि छात्रों के मुद्दे पर पत्र लिखना ही पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की नैतिक जिम्मेदारी है, तो वे अपनी नैतिकता का परिचय पड़ोसी राज्य बिहार में भी दें. वहां डबल इंजन की सरकार में अपने अधिकारों और मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया तथा वाटर कैनन से हमला किया गया. राकेश सिन्हा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखना चाहिए.

बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी पर कांग्रेस का तंज (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेताओं की राजनीति में सुविधा के हिसाब से नैतिकता बदल जाती है. झारखंड में छात्रों के प्रति चिंता और बिहार में छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर चुप्पी यह दोहरा चरित्र सिर्फ बाबूलाल मरांडी का नहीं, बल्कि पूरी भाजपा का है. यदि बाबूलाल मरांडी वास्तव में छात्रों के हितैषी हैं, तो उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार सरकार से भी जवाब मांगना चाहिए.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है. सरकार का दायित्व है कि वह छात्रों की बात सुने, संवाद करे और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले. लाठी और वाटर कैनन किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की पहली प्रतिक्रिया नहीं हो सकती. झारखंड में हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार में छात्रों पर बर्बरता नहीं हुई, बल्कि उनसे वार्ता कर मांगें मानी गईं. जैसे ही सरकार की नजर में परीक्षा की गड़बड़ी की शिकायत मिली, तुरंत सीआईडी की जांच शुरू की गई, जेपीएससी के अध्यक्ष तक को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी गिरफ्तारी भी हुई. बिहार में आंदोलित छात्रों के साथ क्या हुआ, यह लोगों ने समाचार माध्यमों के जरिए देखा.