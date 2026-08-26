बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी पर कांग्रेस का तंज, सम्राट चौधरी को पत्र लिखने की दी सलाह
बाबूलाल मरांडी द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखे जाने पर कांग्रेस ने तंज कसा है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : August 26, 2026 at 8:34 PM IST
रांची: कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला है. आज बाबूलाल मरांडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर वित्त सचिव सह जेएसएससी (JSSC) के प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार को हटाने की मांग करने पर राकेश सिन्हा ने कटाक्ष किया.
कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि छात्रों के मुद्दे पर पत्र लिखना ही पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की नैतिक जिम्मेदारी है, तो वे अपनी नैतिकता का परिचय पड़ोसी राज्य बिहार में भी दें. वहां डबल इंजन की सरकार में अपने अधिकारों और मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया तथा वाटर कैनन से हमला किया गया. राकेश सिन्हा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेताओं की राजनीति में सुविधा के हिसाब से नैतिकता बदल जाती है. झारखंड में छात्रों के प्रति चिंता और बिहार में छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर चुप्पी यह दोहरा चरित्र सिर्फ बाबूलाल मरांडी का नहीं, बल्कि पूरी भाजपा का है. यदि बाबूलाल मरांडी वास्तव में छात्रों के हितैषी हैं, तो उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार सरकार से भी जवाब मांगना चाहिए.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है. सरकार का दायित्व है कि वह छात्रों की बात सुने, संवाद करे और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले. लाठी और वाटर कैनन किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की पहली प्रतिक्रिया नहीं हो सकती. झारखंड में हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार में छात्रों पर बर्बरता नहीं हुई, बल्कि उनसे वार्ता कर मांगें मानी गईं. जैसे ही सरकार की नजर में परीक्षा की गड़बड़ी की शिकायत मिली, तुरंत सीआईडी की जांच शुरू की गई, जेपीएससी के अध्यक्ष तक को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी गिरफ्तारी भी हुई. बिहार में आंदोलित छात्रों के साथ क्या हुआ, यह लोगों ने समाचार माध्यमों के जरिए देखा.
कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या बिहार में आंदोलित छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन सही है? यदि यह गलत है, तो वे बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी निंदा कब करेंगे? क्या भाजपा के लिए लोकतंत्र और छात्रों के अधिकारों का पैमाना राज्य बदलते ही बदल जाता है?
राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के अधिकार, लोकतांत्रिक आंदोलन और संवाद की राजनीति में विश्वास करती है. भाजपा नेताओं को भी राजनीतिक सुविधा के बजाय एक समान लोकतांत्रिक मानदंड अपनाना चाहिए. बाबूलाल मरांडी अगर सचमुच छात्रों की चिंता करते हैं, तो केवल झारखंड में बयानबाजी न करें, बल्कि बिहार के छात्रों के पक्ष में भी आवाज उठाएं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जवाब मांगें. इसके साथ ही प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर एमएमडीआर बिल वापस लेने की मांग करें, क्योंकि यह मामला दलगत राजनीति से ऊपर है और राज्य हित से जुड़ा है. बाबूलाल मरांडी प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, इसलिए वे इस राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी प्रदर्शित करें.
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