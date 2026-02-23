ETV Bharat / state

बजट सत्र: चर्चा के दौरान सदन में बत्ती गुल, जूली का तंज-यही सरकार की हकीकत है

अनुदान मांगों पर चर्चा करते कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: विधानसभा के बजट सत्र में जनजाति वर्ग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सोमवार को सदन की बत्ती गुल हो गई. इस पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया. कुछ सेकंड बाद लाइट आ गई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली में तंज कसा कि यही सरकार की हकीकत है. जनजाति की अनुदान मांगों पर कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया अपनी बात रख रहे थे कि कुछ सेकेंड सदन की लाइट चली गई. अचानक सदन की लाइट चले जाने पर नेता प्रतिपक्ष जूली खड़े हो गए. उन्होंने कहा कि यहां लाइट गई है. ऊर्जा मंत्री बैठे हैं, यही सरकार की हकीकत है. आज विधानसभा में भी लाइट चली गई. कांग्रेस के अन्य सदस्य बोले कि गांव में हालात और खराब है. इस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विधानसभा में ग्रीन सिस्टम बना है, जब एक सिस्टम से लाइट जाती है तो दूसरे सिस्टम में लाइट आने में कुछ समय का समय लगता है. इसमें तीन-चार सेकंड का समय लगा है. इससे पहले कांग्रेस विधायक बामनिया ने आरोप लगाया कि सरकार पर टीएडी क्षेत्र की अनदेखी कर रही है. आवासीय विद्यालय वर्ष 2013 से पहले भी थे. वर्ष 2018 के बाद भी थे. विद्यालय में प्रिंसिपल थे, लेकिन शिक्षा मंत्री उन प्रिंसिपल को अपने क्षेत्र में ले गए. आज भी आवासीय विद्यालय में प्रिंसिपल नहीं है.सरकार पक्षपात और भेदभाव कर रही है. पढ़ें:जूली ने मंत्री पर कसा तंज, कहा-पर्ची पर लिखा तो सही से पढ़ लीजिए तो मंत्री गहलोत, बोले- आज परफॉर्मेंस दिखाने की लगी होड़