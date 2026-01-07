ETV Bharat / state

5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस याद दिलाएगी इंदिरा गांधी के काम, छिंदवाड़ा से शुरू हुई इंदिरा ज्योति यात्रा

साल 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं. कांग्रेस की मंशा है कि इन चुनावों से पहले कांग्रेस की छवि को सुधारा जाए. यही वजह है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सहारा लिया जा रहा है और उनके व्यक्तित्व व कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इंदिरा ज्योति यात्रा निकाली जा रही है.

छिन्दवाड़ा : कांग्रेस अब एक बार फिर इंदिरा गांधी के सहारे सत्ता में वापसी का प्रयास करने में जुट गई है. इस साल 5 राज्यों में चुनावों से पहले छिंदवाड़ा से इंदिरा ज्योति यात्रा की शुरुआत की गई है जो मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में घूमेगी और इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व और उनके कार्यों को फिर से जनता को याद दिलाएगी.

छिंदवाड़ा में मंगलवार को गांधी गंज से इस यात्रा की शुरुआत हुई. यात्रा के प्रदेश संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री पीपी शर्मा ने बताया, '' इंदिरा गांधी के रूप में देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला था जो अब तक नहीं हुआ है. इंदिरा गांधी के द्वारा देश हित में किए गए काम लोगों को पता चल सके, यही इस यात्रा का उद्देश्य रखा गया है. यह यात्रा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में निकलेगी.'' हालांकि, ये यात्रा चुनावी राज्यों में जाएगी या नहीं ये स्पष्ट नहीं किया गया है.

छिंदवाड़ा से शुरू हुई इंदिरा ज्योति यात्रा (Etv Bharat)

कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क स्थित इंदिरा गांदी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद सभी गांधी गंज सभा स्थल पहुंचें. सभा सम्बोधन के बाद इंदिरा ज्योति यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा जो शहर के निर्धारित मार्गों से होते हुए नरसिंहपुर पहुंची.

राजस्थान में यात्रा का होगा समापन

इंदिरा ज्योति यात्रा के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने बताया, '' यात्रा सिवनी, बालाघाट व नरसिंहपुर होते हुए मप्र के जिलों तक पहुंचेगी. मप्र के बाद छत्तीसगढ़ और फिर राजस्थान में के प्रत्येक जिलों में पहुंचेगी. 19 नवम्बर को राजस्थान के जयपुर में इस यात्रा का समापन होगा और यहां राष्ट्रीय स्तर का आयोजन इंदिरा गांधी जी की 110वीं जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा.''

'छिंदवाड़ा मॉडल' पुस्तक लिख चुके हैं भास्कर राव रोकड़े

शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्या को लेकर भास्कर राव रोकड़े सम्यक अभियान पूरे प्रदेश में चला रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने 2018 में एक 'छिंदवाड़ा मॉडल' पुस्तक लिखी थी, जिसका विमोचन बाबूलाल गौर ने किया था. उसके बाद भास्कर राव रोकड़े काफी चर्चाओं में आए थे.