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उत्तराखंड चुनाव 2027: कांग्रेस की नई रणनीति, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर धामी कैबिनेट के इन तीन मंत्रियों की घेराबंदी

कांग्रेस की नई रणनीति ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. यही कारण है कि राजनीतिक दल अब एक-दूसरे को घेरने के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं. इसी क्रम में कांग्रेस ने भी धामी कैबिनेट के तीन मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर निशाने पर लिया है. इनमें धन सिंह रावत, रेखा आर्या और गणेश जोशी शामिल हैं. कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान के दौरान भी इन मंत्रियों और उनके विभागों पर कथित गड़बड़ियों के आरोप लगा रही है.

कांग्रेस ने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को बनाया बड़ा चुनावी मुद्दा: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. कांग्रेस ने अभी से धामी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने सरकार के सभी मंत्रियों पर सामान्य आरोप लगाने के बजाय कैबिनेट के तीन चेहरों को खास तौर से निशाने पर लिया है.