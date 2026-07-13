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साइकल पर छात्रों से संवाद करेगी कांग्रेस, इंदौर से भोपाल 200 किलोमीटर का होगा सफर

कांग्रेस की साइकिल यात्रा 14 जुलाई को इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के पास रवीन्द्र नाथ टैगोर मार्ग से शुरू होकर भोपाल पहुंचकर खत्म होगी.

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:48 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: नीट, सीबीएसई परीक्षा में हुई गड़बड़ी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस इंदौर से लेकर भोपाल तक 200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकालने जा रही है. साइकिल यात्रा 14 जुलाई को सुबह 8 बजे इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के पास स्थित रवीन्द्र नाथ टैगोर मार्ग से शुरू होगी और 15 जुलाई को भोपाल पहुंचकर खत्म होगी. साइकिल यात्रा के दौरान भोपाल से इंदौर के बीच हर जिले से 500 साइकिल यात्री इस यात्रा में जुड़ेंगे. यात्रा के दौरान कांग्रेसी नेता ग्रामीणों और छात्रों से संवाद भी करेंगे.

इंदौर से शुरू होगी यात्रा, आष्टा में विश्राम

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में साइकिल यात्रा 14 जुलाई को सुबह 8 बजे डीएवीवी के रवीन्द्र नाम टैगोर मार्ग से शुरू होगी, जहां कई कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान हैं. इस वजह से यहां बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद रहते हैं. इसके बाद साइकिल यात्रा इंदौर के रीगल चौराहा, हाईकोर्ट चौराहा, मालवा मील चौराहा, पाटनीपुरा, लसुड़िया होते हुए देवास नाका पहुंचेगी. इस तरह यात्रा आगे बढ़ेगी और शाम 6 बजे आष्टा के डोडी पहुंचेगी.

यात्रा के दौरान रास्ते में कांग्रेस नेता नीट पेपर लीक, परीक्षा में हो रही धांधलियों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर लोगों से चर्चा करेंगे. जवारा में इसके लिए ग्रामीण छात्र एवं चुनौतियां को लेकर संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है. आष्टा में विश्राम के बाद 15 जुलाई को सुबह फिर यात्रा प्रारंभ होगी.

2 हजार साइकिल यात्रियों के साथ भोपाल पहुंचेगी रैली

यह यात्रा इंदौर, देवास, सीहोर जिलों की सीमा से गुजरेगी. यात्रा के दौरान हर जिले से 500 साइकिल यात्री इसमें जुड़ेंगे. इस तरह यह यात्रा करीबन 2 हजार साइकिल यात्रियों के साथ भोपाल पहुंचेगी. यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कौन-कौन साइकिल यात्री चलेंगे, इसकी सूची तैयार की गई है. यात्रा में विभिन्न फिटनेस क्लब के सदस्य भी जुड़ेंगे. यात्रा का समापन राजधानी के भोपाल हाट चैहारे पर 15 जुलाई की शाम को होगा. भोपाल पहुंचने से पहले सीहोर शहर में बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा "मध्य प्रदेश में व्यापमं कांड हो या फिर नीट एग्जाम पेपर लीक मामला, परीक्षाओं के नाम पर स्टूडेंट्स और युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है. आखिर क्या कारण है कि पेपर लीक से जुड़े मामले में किसी न किसी बीजेपी नेता का ही नाम सामने आता है? भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में भी बीजेपी के लोगों के नाम सामने आते हैं. भ्रष्ट व्यवस्था प्रदेश में युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है, इसके बाद भी प्रदेश के मुखिया जवाब नहीं दे रहे हैं. यात्रा के जरिए कांग्रेस सरकार युवाओं से चर्चा करेगी और सरकार से सवालों के जवाब मांगेगी."

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