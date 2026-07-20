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यूपी में पहली बार गांव-गांव जाएगी कांग्रेस, प्रभारी ने 15 दिन में ग्राम कमेटी गठित करने का दिया टास्क

पदाधिकारियों ने बताया, पिछले दो साल से प्रदेश कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाई है. ऐसे में ग्राम कमेटियों के गठन में दिक्कत आएगी.

यूपी प्रभारी बनने के लगातार बैठकें कर रहे राजेंद्र पाल गौतम.
यूपी प्रभारी बनने के लगातार बैठकें कर रहे राजेंद्र पाल गौतम. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 10:02 PM IST

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लखनऊ : कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हैं. लखनऊ का उनका दूसरी बार दौरा हो चुका है. इस बार वे दो दिन तक लगातार कांग्रेस मुख्यालय पर रहे और आधा दर्जन से ज्यादा बैठकें कीं. उन्होंने सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों की मौजूदगी में कहा कि हर हाल में 15 दिन में ग्राम कमेटी गठित की जाए.

कुछ नेताओं ने कहा कि 15 दिन काफी कम हैं. इतने दिनों में ग्राम कमेटियों का गठन कर पाना मुश्किल होगा. पहले भी ब्लॉक स्तर और न्याय पंचायत स्तर तक तो कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है, लेकिन ग्राम कमेटी बनाने में समय लगेगा. हालांकि कोशिश पूरी की जाएगी. यूपी प्रभारी ने कहा, थोड़ा और समय दिया जा सकता है, लेकिन ग्राम कमेटी का गठन जल्द से जल्द हो जिससे कांग्रेस पार्टी गांव-गांव तक पहुंच सके.

यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. छह माह से भी कम समय चुनाव में बचा है. इसे लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने इस बार शहरों तक ही सीमित न रहकर गांव तक पहुंचने का निर्णय लिया है. गांव-गांव तक संगठन को मजबूत बनाने और प्रत्येक ग्राम पंचायत में अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय उनकी तरफ से लिया गया है.

यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा था कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद वह अपनी कमेटी बनाएंगे, जिससे लोग सक्रिय होकर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे. इससे चुनाव में हर बूथ को मजबूत करने में सहायता मिलेगी. उन्होंने संगठन की समीक्षा करते हुए कहा था कि अब हमें पार्टी को बहुत मजबूत करना है और इसके लिए ग्राम कमेटी होना बहुत जरूरी है.

पदाधिकारियों ने यूपी प्रभारी को अवगत कराया था कि न्याय पंचायत, मंडल और ब्लॉक स्तर तक संगठन पहले ही सक्रिय है. इस पर पिछले चुनाव में काफी मेहनत की गई थी. हालांकि ग्राम पंचायत स्तर तक अभी भी कांग्रेस को मजबूत करना है. ग्राम पंचायत अध्यक्ष स्थानीय संगठन और जनता के बीच ब्रिज का काम करेंगे और क्षेत्रीय समस्याओं को पार्टी हाई कमान तक पहुंचाएंगे, जिससे जनता की आवाज से कांग्रेस पार्टी अवगत हो सकेगी और उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आवाज उठाएगी.

पदाधिकारियों ने यूपी प्रभारी को इस बात से अवगत कराया कि पिछले दो साल से कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी तक गठित नहीं हो पाई है. ऐसे में ग्राम कमेटियों के गठन में दिक्कत जरूर आएगी. इस पर यूपी प्रभारी ने बहुत जल्द प्रदेश कार्यकारिणी गठित होने की भी बात कही. उन्होंने कहा की जल्द ही कांग्रेस के सांसद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रदेश कांग्रेस की मजबूती को लेकर चर्चा करेंगे. जल्द से जल्द प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करने की भी बात रखेंगे.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक प्रमोद पांडेय ने बताया कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने हाल ही में फ्रंटल संगठनों के साथ बैठक की थी, जिसमें 15 दिन के अंदर ग्राम कमेटियों के गठन का लक्ष्य दिया था. संगठनों की तरफ से ग्राम कमेटियों के गठन को लेकर थोड़ा और समय देने का अनुरोध किया गया. इस पर प्रभारी ने कहा मेहनत करिए सब हो जाएगा. थोड़ा और समय लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं. अब फ्रंटल संगठन ग्राम कमेटियों के गठन को लेकर तैयारी कर चुके हैं. हर गांव में ग्राम कमेटी होगी. ग्राम पंचायत अध्यक्ष बनाया जाएगा. वह अपनी कमेटी बनाएगा, जिससे कांग्रेस पार्टी घर-घर पहुंच सकेगी. इससे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत हो सकेगी.

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