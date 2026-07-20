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यूपी में पहली बार गांव-गांव जाएगी कांग्रेस, प्रभारी ने 15 दिन में ग्राम कमेटी गठित करने का दिया टास्क

यूपी प्रभारी बनने के लगातार बैठकें कर रहे राजेंद्र पाल गौतम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हैं. लखनऊ का उनका दूसरी बार दौरा हो चुका है. इस बार वे दो दिन तक लगातार कांग्रेस मुख्यालय पर रहे और आधा दर्जन से ज्यादा बैठकें कीं. उन्होंने सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों की मौजूदगी में कहा कि हर हाल में 15 दिन में ग्राम कमेटी गठित की जाए. कुछ नेताओं ने कहा कि 15 दिन काफी कम हैं. इतने दिनों में ग्राम कमेटियों का गठन कर पाना मुश्किल होगा. पहले भी ब्लॉक स्तर और न्याय पंचायत स्तर तक तो कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है, लेकिन ग्राम कमेटी बनाने में समय लगेगा. हालांकि कोशिश पूरी की जाएगी. यूपी प्रभारी ने कहा, थोड़ा और समय दिया जा सकता है, लेकिन ग्राम कमेटी का गठन जल्द से जल्द हो जिससे कांग्रेस पार्टी गांव-गांव तक पहुंच सके. यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. छह माह से भी कम समय चुनाव में बचा है. इसे लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने इस बार शहरों तक ही सीमित न रहकर गांव तक पहुंचने का निर्णय लिया है. गांव-गांव तक संगठन को मजबूत बनाने और प्रत्येक ग्राम पंचायत में अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय उनकी तरफ से लिया गया है. यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा था कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद वह अपनी कमेटी बनाएंगे, जिससे लोग सक्रिय होकर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे. इससे चुनाव में हर बूथ को मजबूत करने में सहायता मिलेगी. उन्होंने संगठन की समीक्षा करते हुए कहा था कि अब हमें पार्टी को बहुत मजबूत करना है और इसके लिए ग्राम कमेटी होना बहुत जरूरी है.