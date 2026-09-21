MMDR एक्ट और चंदा चोरी के खिलाफ कांग्रेस का 26 सितंबर को लोकभवन मार्च! प्रदर्शन में शामिल होंगे प्रदेश प्रभारी के राजू
कांग्रेस 26 सितंबर को रांची में MMDR एक्ट और 'चंदा चोरी' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 2:23 PM IST
रांची: एमएमडीआर (Mines and Minerals Development and Regulation) एक्ट और चंदा चोरी के खिलाफ झारखंड कांग्रेस की ओर से 26 सितंबर को प्रस्तावित लोकभवन मार्च एवं महाधरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में AICC के स्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रभारी के राजू भी शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पार्टी के प्रभारी के. राजू दो दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं.
के. राजू 25 सितंबर को झारखंड दौरे पर
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया विभाग के संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी प्रभारी के. राजू 25 सितंबर को झारखंड दौरे पर आएंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी 25 सितंबर को पूर्वाह्न 11:10 बजे हैदराबाद से रांची आएंगे. उसी दिन दोपहर बाद 2:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक रांची में विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे. रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे. फिर 26 सितंबर को सुबह 11:30 बजे चंदा चोरी एवं एमएमडीआर 2026 के विरोध में आयोजित मार्च और महाधरना (शहीद स्थल से लोक भवन, रांची तक) में शामिल होंगे.
चढ़ावे के पैसे की लूट पर भाजपा ने चुप्पी साधीः लाल किशोर नाथ शाहदेव
के राजू के रांची आगमन और कार्यक्रमों का शेड्यूल जारी करते हुए लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि भाजपा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की बात तो करती है, लेकिन अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के पैसे की लूट पर चुप्पी साध लेती है.
MMDR कानून की वापसी जरूरी हैः लाल किशोर नाथ शाहदेव
शाहदेव ने कहा कि इसी तरह MMDR को लेकर नया संशोधित कानून का असर झारखंड जैसे राज्यों पर व्यापक रूप से पड़ेगा और झारखंड की जनकल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित होगा. इस लिए नए MMDR कानून की वापसी जरूरी है.
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