डिस्टर्ब एरिया बिल के खिलाफ मुखर हुई कांग्रेस, चौपदार बोले- सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

जयपुर : राजस्थान विधानसभा में भाजपा सरकार की ओर से पारित कराए गए डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. एक ओर जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी तो इस बिल को खत्म किया जाएगा तो वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने भी इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि वो बिल के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे. सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे.

राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौपदार ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल बहुमत के आधार पर पारित तो करवा लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जमकर इसकी मुखालिफत करती है. ये संविधान विरोधी है. यह बिल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भाजपा राजस्थान में भाईचारा खत्म करने में लगी हुई है.

उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए भाजपा हिंदू मुसलमान में खाई और बढ़ाना चाहती है. यह सरकार राजस्थान में विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि बिलों पर ध्यान दे रही है. पहले भी राजस्थान सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आई है, जिसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिका दाखिल की हुई है. एक याचिका बौद्ध समाज और दूसरी याचिका ईसाई समाज की तरफ से लगाई गई है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी.