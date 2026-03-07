ETV Bharat / state

डिस्टर्ब एरिया बिल के खिलाफ मुखर हुई कांग्रेस, चौपदार बोले- सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौपदार ने कहा, रमजान का महीना समाप्त होने के बाद सभी जिलों में करेंगे धरने प्रदर्शन

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौपदार
कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौपदार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 4:53 PM IST

जयपुर : राजस्थान विधानसभा में भाजपा सरकार की ओर से पारित कराए गए डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. एक ओर जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी तो इस बिल को खत्म किया जाएगा तो वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने भी इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि वो बिल के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे. सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे.

राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौपदार ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल बहुमत के आधार पर पारित तो करवा लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जमकर इसकी मुखालिफत करती है. ये संविधान विरोधी है. यह बिल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भाजपा राजस्थान में भाईचारा खत्म करने में लगी हुई है.

उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए भाजपा हिंदू मुसलमान में खाई और बढ़ाना चाहती है. यह सरकार राजस्थान में विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि बिलों पर ध्यान दे रही है. पहले भी राजस्थान सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आई है, जिसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिका दाखिल की हुई है. एक याचिका बौद्ध समाज और दूसरी याचिका ईसाई समाज की तरफ से लगाई गई है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी.

बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे : उन्होंने कहा कि हम डिस्टर्ब एरिया बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे. हमारी लीगल टीम अभी बिल का अध्ययन कर रही है, जो भी इसमें आपत्तिजनक चीज हैं, उन्हें लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे. इस बिल के जरिए सरकार चंद उद्योगपतियों और बिल्डर को फायदा पहुंचाना चाहती है, जो औने पौने दामों में लोगों की जमीन खरीदेंगे. बिल्डर और उद्योगपति भी भाजपा के ही लोग हैं.

रमजान के बाद सभी जिलों में प्रदर्शन : उन्होंने कहा कि अभी रमजान का महीना चल रहा है. रमजान का महीना खत्म होने के बाद सभी जिलों में इस बिल के खिलाफ धरने प्रदर्शन करेंगे. कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी देंगे, इस बिल को वापस लेने की मांग करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है. 25 दिसंबर को प्रदेश में ईसाई समाज क्रिसमस का त्योहार नहीं मना पाया था, क्योंकि तमाम गिरजाघर बंद हो गए थे. लोगों को डराया गया था, जबकि लोकतंत्र और संविधान सभी को अपने-अपने हिसाब से पूजा, नमाज और प्रार्थना करने की इजाजत देता है.

