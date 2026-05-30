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UP में भाजपा नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड-संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेगी कांग्रेस

वाराणसी/कानपुर/बरेली: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. वाराणसी में कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का ऐलान किया. वहीं, कानपुर में भी कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल दागे. बरेली में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था धराशायी हो गई है.

पहले जानें वाराणसी में कांग्रेस नेता ने क्या कहा: पार्टी प्रवक्ता संजीव सिंह ने वाराणसी में कहा कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों के पोस्टर और आपराधिक मुकदमों की पूरी लिस्ट सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने रखी जाएगी. उन्होंने कहा की कुछ दिन पहले महोबा की एक दलित छात्रा का अपहरण कर 16 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया. उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि हैवानियत भी की गई,

सरकार का कोई भी मंत्री-विधायक पीड़िता का दुःख समझने या साझा करने न उसके घर गया न परिजनों से मिला. जब यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय पीड़िता के दुःख में उसके घर जा रहे थे, तो उन्हें प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास किया गया. फिर भी वह पीड़िता के घर पहुंच गए. सरकार की शह पर भाजपा के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध में अजय राय के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर रहे है.

संजीव सिंह ने कहा कि कितना हास्यास्पद लगता है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के मंत्री और विधायक अजय राय की संपत्ति की जांच की मांग कर रहे है. अजय राय का जीवन खुली किताब की तरह है. तीन दिन पहले ही आगरा नगर-निगम ने निजी बिजली कंपनी टोरंट का 430 करोड़ रुपए माफ किए है. इसके पहले हजारों करोड़ रुपए पूंजीपतियो का माफ किया.

वाराणसी में विभिन्न विकास योजनाओं के नाम पर किसानों की हजारों एकड़ बेशकीमती जमीन पूंजीपतियो के लिए औने-पौने दाम पर छीनने का प्रयास चल रहा है. किसान जान की बाजी लगाकर संघर्ष कर रहा है.

यह सिद्ध हो चुका है कि 'चंदा दो-धंधा लो' नीति के तहत भाजपा सरकार बनाती है. अपने सहयोगी संगठन के रूप में ED, इनकम टैक्स विभाग की छापामार नीति की तरह इस्तेमाल करती है. भाजपा का इससे बड़ा भ्रष्टाचार और जनधन के लूट का दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है?

महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि अजय राय पर जिन फर्जी मुकदमों की बात भाजपा के मंत्री और नेता कर रहे हैं, उनमें अधिकांश कोरोना और प्रतिकार यात्रा के दौरान के हैं. सरकार की मंशा इतनी दूषित है कि प्रतिकार यात्रा में से सभी आरोपियों के नाम निकाल दिया गया, लेकिन अभी तक अजय राय का नाम नहीं हटाया है.

कानपुर में कांग्रेस की प्रेसवार्ता. (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकार की प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल: कानुपर में कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में प्रशासनिक पारदर्शिता का अभाव है. आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों की संपत्तियों में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि आम नागरिक महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं.