झारखंड में कांग्रेस चलाएंगी 'मतदाता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' अभियान, यूपीए गठबंधन को बताया सफल प्रयोग

रांची: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. पार्टी झारखंड में 'मतदाता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' अभियान शुरू करने जा रही है, ताकि किसी भी नागरिक को उसके संवैधानिक मताधिकार से वंचित न किया जा सके. उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार हर भारतीय नागरिक का मौलिक और संवैधानिक अधिकार है, जिसे कोई भी संस्था या एजेंसी छीन नहीं सकती.

पार्टी को जानकारी मिल रही है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर कुछ मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है. कांग्रेस चाहती है कि जो लोग पहले मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, उनके नाम सूची से न हटाए जाएं अगर चुनाव आयोग किसी खास राजनीतिक दल की एजेंसी की तरह काम करेगा, तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी: केशव महतो कमलेश, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के बयान (Etv Bharat)

किसी भी गड़बड़ी पर पार्टी की नजर

उन्होंने बताया कि झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए जा रहे हैं. ये एजेंट मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सत्यापन कार्य की निगरानी करेंगे तथा किसी भी गड़बड़ी की जानकारी पार्टी को देंगे. उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं और झारखंड में भी ऐसी आशंका है, इसलिए कांग्रेस ने पहले से ही तैयारी कर ली है ताकि कोई भी नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न हो. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा है. मताधिकार छीनना या वोट चोरी लोकतंत्र पर सीधा हमला है.

