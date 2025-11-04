ETV Bharat / state

झारखंड में कांग्रेस चलाएंगी 'मतदाता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' अभियान, यूपीए गठबंधन को बताया सफल प्रयोग

रांची में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्टी झारखंड में 'मतदाता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' अभियान शुरू करने जा रही है.

Congress launch New campaign
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 4, 2025 at 3:07 PM IST

रांची: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. पार्टी झारखंड में 'मतदाता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' अभियान शुरू करने जा रही है, ताकि किसी भी नागरिक को उसके संवैधानिक मताधिकार से वंचित न किया जा सके. उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार हर भारतीय नागरिक का मौलिक और संवैधानिक अधिकार है, जिसे कोई भी संस्था या एजेंसी छीन नहीं सकती.

पार्टी को जानकारी मिल रही है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर कुछ मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है. कांग्रेस चाहती है कि जो लोग पहले मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, उनके नाम सूची से न हटाए जाएं अगर चुनाव आयोग किसी खास राजनीतिक दल की एजेंसी की तरह काम करेगा, तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी: केशव महतो कमलेश, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के बयान (Etv Bharat)

किसी भी गड़बड़ी पर पार्टी की नजर

उन्होंने बताया कि झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए जा रहे हैं. ये एजेंट मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सत्यापन कार्य की निगरानी करेंगे तथा किसी भी गड़बड़ी की जानकारी पार्टी को देंगे. उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं और झारखंड में भी ऐसी आशंका है, इसलिए कांग्रेस ने पहले से ही तैयारी कर ली है ताकि कोई भी नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न हो. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा है. मताधिकार छीनना या वोट चोरी लोकतंत्र पर सीधा हमला है.

घाटशिला उपचुनाव में गठबंधन की जीत का दावा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष ने घाटशिला उपचुनाव का भी जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश कुमार सोरेन के समर्थन में कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव मैदान में है. सभी जिला, प्रखंड और मंडल स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ-स्तर तक सक्रिय हैं. उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं और भारी बहुमत से उम्मीदवार की जीत तय है.

कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत रहेगा: प्रदीप यादव

इधर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बताया कि कांग्रेस की मजबूती ही देश की मजबूती है. उन्होंने कहा, देश की एकता, धर्मनिरपेक्षता और संविधान की अखंडता तभी सुरक्षित रह सकती है जब कांग्रेस मजबूत रहेगी. वोट का अधिकार दलितों, पिछड़ों और आम नागरिकों का अधिकार है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है.

यूपीए गठबंधन का रहा था प्रयोग सफल

उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले सभी दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है. यूपीए गठबंधन इसी दिशा में सफल प्रयोग है और झारखंड में महागठबंधन एकजुट होकर काम कर रहा है. विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष उन शक्तियों के खिलाफ है, जो सांप्रदायिकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती हैं और जो पूंजीवादी ताकतों के हित में काम करती हैं.

TAGGED:

CONGRESS NEW CAMPAIGN LAUNCH
GHATSHILA BY ELECTION 2025
मतदाता बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान
झारखंड में कांग्रेस की स्थिति
SAVE VOTERS SAVE DEMOCRACY

