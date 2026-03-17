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'क्रॉस-वोटिंग' करने वाले हरियाणा के विधायकों पर गिरेगी गाज, कांग्रेस जारी करेगी कारण बताओ नोटिस

चंडीगढ़ : हरियाणा में राज्यसभा चुनावों में कथित तौर पर क्रॉस-वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों को पार्टी कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उन्हें सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देगी.

कारण बताओ नोटिस जारी होगा : हरियाणा के प्रभारी कांग्रेस महासचिव बी.के. हरिप्रसाद ने पीटीआई को जानकारी देते हुए कहा कि "हम उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने जा रहे हैं." यहां सोमवार को राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान हुआ था. भाजपा के संजय भाटिया ने एक सीट आसानी से जीत ली, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के खिलाफ कड़े मुकाबले में दूसरी सीट हासिल की. बौद्ध की जीत बहुत कम अंतर से हुई. आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस के पांच उम्मीदवारों ने कथित तौर पर क्रॉस-वोटिंग की थी. इसके अलावा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए पांच वोटों में से, चार कथित तौर पर कांग्रेस विधायकों द्वारा डाले गए थे. 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में, इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) के दो विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया.

एक वोट से हारे सतीश नांदल : विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नांदल सिर्फ एक वोट से हारे हैं. उन्होंने वोटों के इस बहुत कम अंतर का ज़िक्र किया. सैनी ने कहा कि, "कांग्रेस के पांच विधायकों ने क्रॉस-वोटिंग की और उनके चार वोट खारिज कर दिए गए". उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भाजपा-समर्थित नांदल ने 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली थी. मुख्यमंत्री ने INLD पर भी वोटिंग से दूर रहने के लिए तीखा हमला बोला और कहा कि उसने कांग्रेस की "B टीम" के तौर पर काम किया.

"विश्वासघात करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई": वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग पार्टी के साथ "विश्वासघात" करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बीके हरिप्रसाद ने भी देर रात कहा था कि उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने क्रॉस-वोटिंग की और पार्टी के साथ विश्वासघात किया. हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से कहा कि वे इसमें शामिल लोगों के नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लोग अब सब समझ गए हैं. हुड्डा ने कहा कि, "बीजेपी ने हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन कांग्रेस 'अग्नि परीक्षा' में पास हो गई."