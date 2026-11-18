इंदिरा गांधी जयंती पर कांग्रेस का महिला शक्ति पर फोकस, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 200 से ज्यादा महिलाओं का होगा सम्मान
कांग्रेस सेवा दल में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाने वाली महिला कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा.
Published : November 18, 2026 at 5:06 PM IST
जयपुर: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर राजस्थान कांग्रेस सेवा दल महिला शक्ति को सम्मान देने जा रहा है. इसके साथ ही संगठन में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की पहल भी की जाएगी. इसके तहत 19 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विशेष सम्मान समारोह होगा. इस समारोह में 200 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा. समाजसेवा, महिला सशक्तिकरण और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को मंच पर सम्मान दिया जाएगा.
राजस्थान कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश प्रभारी ज्योति खन्ना ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इंदिरा गांधी की जयंती को महिला शक्ति के योगदान को पहचान देने के अवसर के रूप में मनाया जाएगा. कांग्रेस सेवा दल की ओर से ऐसी महिलाओं का चयन किया गया है, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम करने के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इन महिलाओं ने अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है.
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खन्ना ने कहा कि सम्मान समारोह में प्रदेश भर से 200 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि केवल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं ही नहीं, बल्कि कांग्रेस सेवा दल में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाने वाली महिला कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा. इन महिलाओं ने संगठन को मजबूत बनाने, उसकी विचारधारा और गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है.
उन्होंने बताया कि महिलाओं को सम्मान देना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है. समाज और संगठन में महिलाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण रही है. ऐसे में उनके योगदान को पहचान मिलनी चाहिए. कांग्रेस सेवा दल का प्रयास है कि महिलाओं को अधिक अवसर मिलें और वे सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों में आगे आकर नेतृत्व की भूमिका निभाएं.
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प्रदेशभर में संविधान रक्षा यात्रा: खन्ना ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर भी सभी जिलों में संविधान रक्षा यात्रा निकाली जाएगी. इसके अलावा जिला स्तर पर विचार गोष्ठियों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इन कार्यक्रमों में भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी. आमजन, युवाओं और कार्यकर्ताओं को संविधान के महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर रहेगा.