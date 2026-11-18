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इंदिरा गांधी जयंती पर कांग्रेस का महिला शक्ति पर फोकस, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 200 से ज्यादा महिलाओं का होगा सम्मान

ज्योति खन्ना, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस सेवादल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर राजस्थान कांग्रेस सेवा दल महिला शक्ति को सम्मान देने जा रहा है. इसके साथ ही संगठन में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की पहल भी की जाएगी. इसके तहत 19 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विशेष सम्मान समारोह होगा. इस समारोह में 200 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा. समाजसेवा, महिला सशक्तिकरण और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को मंच पर सम्मान दिया जाएगा.

राजस्थान कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश प्रभारी ज्योति खन्ना ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इंदिरा गांधी की जयंती को महिला शक्ति के योगदान को पहचान देने के अवसर के रूप में मनाया जाएगा. कांग्रेस सेवा दल की ओर से ऐसी महिलाओं का चयन किया गया है, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम करने के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इन महिलाओं ने अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है.