किसान रैली : कांग्रेस 9 मार्च को श्रीगंगानगर में किसानों को समझाएगी भारत-अमेरिकी ट्रेड डील के नुकसान

श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ के अलावा पंजाब एवं हरियाणा के लगते जिलों के किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता भी आएंगे.

Rahul Gandhi, Congress leader
राहुल गांधी, कांग्रेस नेता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 22, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
जयपुर: भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है. कांग्रेस इस डील को किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदायी बता रही है. इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठा रही है. अब कांग्रेस अमेरिकी डील को लेकर किसान संगठनों को साथ बड़ी जनसभाएं करेगी. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के भोपाल, महाराष्ट्र के यवतमाल और राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसान सम्मेलन करेगी. 24 फरवरी को भोपाल, 7 मार्च को यवतमाल और 9 मार्च को श्रीगंगानगर में किसान सम्मेलन होगा. इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई अन्य किसान संगठनों के नेता भी आएंगे.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक एक्स हैंडल से इस संबंध में सूचना सार्वजनिक की गई. साथ ही वीडियो संदेश में कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के साथ धोखा किया है. उनके हितों से समझौता किया है.इसके विरोध में कांग्रेस भोपाल, यवतमाल और श्रीगंगानगर में सम्मेलन कर किसानों की आवाज मुखर करेगी.

श्रीगंगानगर रैली की तैयारी शुरू: प्रदेश कांग्रेस ने श्रीगंगानगर में 9 मार्च को किसान रैली की तैयारी शुरू कर दी. शनिवार रात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ बैठक की थी. रंधावा ने तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे.

बीकानेर संभाग के कार्यकर्ता और किसान आएंगे: राजस्थान कांग्रेस के वॉर रूम इंचार्ज जसवंत गुर्जर ने बताया कि श्रीगंगानगर सम्मेलन में बीकानेर संभाग के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान और उनके संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. राजस्थान से सटे पंजाब के अबोहर एवं भटिंडा, हरियाणा के सिरसा एवं जींद जिले से भी किसान आएंगे. इधर, सम्मेलन कहां होगा, यह जिला कांग्रेस और अन्य नेता तय करेंगे. डोटासरा के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल श्रीगंगानगर जाएगा और तैयारी का जायजा लेगा.

