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आर-पार के मूड में कांग्रेस-भाजपा! जयपुर की सड़कों पर आमने-सामने होंगे कार्यकर्ता, पुलिस अलर्ट

कांग्रेस का भाजपा मुख्यालय घेराव : कांग्रेस ने गुरुवार को भाजपा मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक मामले में भाजपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बावजूद निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है. डोटासरा ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर केंद्र सरकार आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है. इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे. कांग्रेस का दावा है कि यह आंदोलन युवाओं और आम जनता की आवाज उठाने के लिए किया जा रहा है.

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर आमने-सामने नजर आएंगे. कांग्रेस जहां पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और नीट पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, वहीं भाजपा कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यालय तक मार्च निकालेगी.

राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार : दूसरी ओर भाजपा भी राहुल गांधी के बयान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय से कांग्रेस कार्यालय तक मार्च निकालेंगे. प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी का पुतला दहन भी किया जाएगा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और देश के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है. भाजपा नेताओं के अनुसार कांग्रेस लगातार राजनीतिक स्तर गिराने का काम कर रही है और देशभक्ति से जुड़े व्यक्तित्वों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रही है. भाजपा ने इस प्रदर्शन को “सम्मान और राष्ट्रवाद की रक्षा” का आंदोलन बताया है. पार्टी संगठन ने प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं को जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए हैं.

पहले भी हो चुका है आमना-सामना: यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर आमने-सामने होंगे. इससे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर दोनों दलों की महिला इकाइयों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था. उस दौरान कांग्रेस महिला कार्यकर्ता पीसीसी कार्यालय से भाजपा मुख्यालय की ओर बढ़ी थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोक लिया था. वहीं भाजपा महिला मोर्चा को भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचने से पहले रास्ते में रोक दिया गया था.

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पुलिस के सामने बड़ी चुनौती: दोनों प्रमुख दलों के एक ही दिन सड़क पर उतरने से जयपुर पुलिस के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और बैरिकेडिंग की तैयारी शुरू कर दी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.