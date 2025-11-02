ETV Bharat / state

SIR पर पैनी नजर रखेगी कांग्रेस, 200 विधानसभाओं में लगाएगी पर्यवेक्षक

जयपुर: राज्य निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया तेज कर दी. वहीं, प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि SIR पर पैनी नजर रखने के लिए सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे. जल्द ही इनके नाम घोषित कर दिए जाएंगे. कांग्रेस के ये पर्यवेक्षक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल एजेंट को प्रशिक्षण देंगे और सरकारी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की कार्य प्रणाली पर भी नजर रखेंगे.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा को न तो अंता विधानसभा सीट पर वोट चोरी करने देंगे और न ही SIR में वोट चोरी करने देंगे. राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से दो दिन में बूथ लेवल एजेंट (BLA) को प्रशिक्षण देने की बात की जा रही थी, लेकिन एक को भी प्रशिक्षण नहीं दिया, जबकि हमने 51 हजार बूथों पर बीएलए नियुक्त कर उसकी सूचना निर्वाचन विभाग को दे दी.

इसके बावजूद एक भी बीएलए को प्रशिक्षण के लिए फोन नहीं किया. इसीलिए कांग्रेस ने तय किया है कि हम अपने स्तर पर ही बीएलए को प्रशिक्षण देंगे. इसके लिए जल्द सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक लगाए जा रहे हैं, जो बीएलए को प्रशिक्षण देंगे. साथ ही गणना प्रपत्र भरने में भी उनकी सहायता करेंगे. डोटासरा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि एक भी वाजिब वोट को काटने नहीं दिया जाएगा.

