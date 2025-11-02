ETV Bharat / state

SIR पर पैनी नजर रखेगी कांग्रेस, 200 विधानसभाओं में लगाएगी पर्यवेक्षक

51 हजार बूथों पर कांग्रेस ने अपने एजेंट नियुक्त कर दिए. पर्यवेक्षक BLA को प्रशिक्षण देंगे.

Govind Singh Dotasara, State Congress President
गोविंद सिंह डोटासरा , प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 2, 2025 at 2:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राज्य निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया तेज कर दी. वहीं, प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि SIR पर पैनी नजर रखने के लिए सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे. जल्द ही इनके नाम घोषित कर दिए जाएंगे. कांग्रेस के ये पर्यवेक्षक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल एजेंट को प्रशिक्षण देंगे और सरकारी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की कार्य प्रणाली पर भी नजर रखेंगे.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा को न तो अंता विधानसभा सीट पर वोट चोरी करने देंगे और न ही SIR में वोट चोरी करने देंगे. राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से दो दिन में बूथ लेवल एजेंट (BLA) को प्रशिक्षण देने की बात की जा रही थी, लेकिन एक को भी प्रशिक्षण नहीं दिया, जबकि हमने 51 हजार बूथों पर बीएलए नियुक्त कर उसकी सूचना निर्वाचन विभाग को दे दी.

इसके बावजूद एक भी बीएलए को प्रशिक्षण के लिए फोन नहीं किया. इसीलिए कांग्रेस ने तय किया है कि हम अपने स्तर पर ही बीएलए को प्रशिक्षण देंगे. इसके लिए जल्द सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक लगाए जा रहे हैं, जो बीएलए को प्रशिक्षण देंगे. साथ ही गणना प्रपत्र भरने में भी उनकी सहायता करेंगे. डोटासरा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि एक भी वाजिब वोट को काटने नहीं दिया जाएगा.

पढ़ें: जयपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम: जिले में 51.32 फीसदी मतदाताओं का मिलान पूरा, इन्हें नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज

कांग्रेस ने लगाए बीएलए और बीएलए 2 : करीब 2 माह पहले ही प्रदेश कांग्रेस ने 51 हजार बूथों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त कर दिए थे. वहीं, सभी जिलों में जिला स्तरीय बूथ लेवल एजेंट 2 भी नियुक्त कर दिए थे, जो पूरे जिले के बीएलए के कामकाज की मॉनिटरिंग करेंगे और कोई समस्या होगी तो समाधान भी करेंगे. बीएलए 2 में सभी जिलों में पार्टी के प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बूथ लेवल एजेंट पर उन्हीं कार्यकर्ताओं को लिया है, जिन्होंने विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बूथ लेवल एजेंट के तौर पर काम किया था.

पढ़ें: राजस्थान SIR : पंचायत-निकाय चुनाव में देरी तय, कांग्रेस-भाजपा में 'जंग'

बिहार से लिया सबक: बिहार में SIR के जरिए 65 लाख वोट काटे जाने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि वे अपने राज्यों में SIR की निगरानी के लिए बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें. इसके चलते राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस ने 51 हजार बूथ पर बीएलए नियुक्त कर दिए, जबकि एक हजार बूथों पर बीएलए नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है.

TAGGED:

OBSERVERS IN 200 CONSTITUENCIES
CONGRESS AGENTS AT 51000 BOOTH
PCC CHIEF GOVIND SINGH DOTASARA
बीएलओ पर नजर रखेगी कांग्रेस
RAJASTHAN CONGRESS WILL MONITOR SIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

थार की सिंधी मुस्लिम महिलाएं पहनती है 'पोपा', जो बताता है वैवाहिक स्थिति...जानिए

मुंडावर में फ्री में शराब मांगी... नहीं देने पर ठेके में लगा दी आग

'NDA उम्मीदवारों के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं', नवादा की रैली में बोले PM मोदी

तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला : पीजी मेडिकल मैनेजमेंट कोटे में 85 फीसदी स्थानीय आरक्षण को मंजूरी दी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.