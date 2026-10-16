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अंकिता भंडारी केस और चंदा विवाद पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस, निकलेगी न्याय यात्रा

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी चुनावों और सांगठनिक मजबूती को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ी राजनीतिक व आध्यात्मिक रणनीति तैयार की है. कांग्रेस जल्द ही राज्य की चारों दिशाओं से एक भव्य यात्रा निकालने जा रही है. जिसका समापन भगवान बदरी विशाल के दरबार में होगा. इस यात्रा को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपसी विचार-विमर्श कर प्रोग्राम तैयार कर लिया है. वहीं यात्रा की तारीखों और रूट पर अंतिम मुहर कांग्रेस हाईकमान की ओर से लगाई जाएगी.

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठनात्मक रणनीति अपनाते हुए जल्द ही प्रदेश की चारों दिशाओं से यात्रा निकालकर भगवान बदरी विशाल की शरण में जाएगी. इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपसी विचार विमर्श किया है. फिलहाल उत्तराखंड के कांग्रेस के नेताओं ने इस यात्रा को निकालने का टेंटेटिव प्रोग्राम तैयार किया है. लेकिन फाइनल निर्णय कांग्रेस हाईकमान तय करेगा, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को प्रदेश में शुरू करेगी.

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, पेपर लीक मामलों, भगवान विष्णु के मंदिर और केदारनाथ बाबा के मंदिर में कथित चंदा चोरी प्रकरण के साथ-साथ दिन प्रतिदिन उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों, महिला उत्पीड़न की घटनाओं जैसे विषयों को लेकर प्रदेश भर में यह यात्रा निकालने जा रही है. सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने यह निर्णय लिया है कि भगवान बदरीनाथ के दरबार में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हुए न्याय की गुहार लगाई जाएगी. पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में पार्टी नेताओं ने आपस में मंथन करके यह निर्णय लिया है कि धारचूला, हरिद्वार, चकराता पुरोला, उधम सिंह नगर और नैनीताल से वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में एक यात्रा निकाली जाएगी.