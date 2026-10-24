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अब पंचायत चुनाव में भी MP–MLA, हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट वितरण में फ्री हैंड, पार्टी में ही उठे सवाल

कांग्रेस मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भले ही लाख दावे करें कि प्रत्याशी चयन और टिकट वितरण में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में राहुल गांधी के इन निर्देशों की अवहेलना हो रही है. प्रत्याशी चयन और टिकट वितरण में संगठन को दरकिनार किया जा रहा है. इसका ताजा उदाहरण निकाय और पंचायत चुनाव है. प्रदेश नेतृत्व ने जहां पहले निकाय चुनाव में संगठन को दरकिनार कर टिकट वितरण में विधायक, सांसद और हारे हुए प्रत्याशियों को फ्री हैंड दिया था, तो वहीं अब पंचायत चुनाव में भी ऐसा ही किया जा रहा है. यहां भी प्रत्याशी चयन में विधायकों, सांसदों को फ्री हैंड दिया गया है. पंचायत, जिला परिषद और वार्ड पंच के टिकट वितरण पूरी तरह से विधायकों और सांसदों की मर्जी से दिए जा रहे हैं. पार्टी के इस निर्णय के खिलाफ अब संगठन में ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं. पार्टी निकाय चुनाव में भी कई नेताओं ने अंदरखाने इस फैसले का विरोध किया था. वहीं अब पंचायत चुनाव में भी इसका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. अब कई नेताओं ने खुलकर इसकी खिलाफत करना शुरू कर दिया है.