अब पंचायत चुनाव में भी MP–MLA, हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट वितरण में फ्री हैंड, पार्टी में ही उठे सवाल
कांग्रेस नेता ने कहा कि 'विधायक और हारे हुए प्रत्याशी ही पंचायत के टिकट के मालिक हैं, तो संगठन और कार्यकर्ताओं के ताले लगा दो.'
Published : October 24, 2026 at 1:44 PM IST
जयपुर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भले ही लाख दावे करें कि प्रत्याशी चयन और टिकट वितरण में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में राहुल गांधी के इन निर्देशों की अवहेलना हो रही है. प्रत्याशी चयन और टिकट वितरण में संगठन को दरकिनार किया जा रहा है. इसका ताजा उदाहरण निकाय और पंचायत चुनाव है. प्रदेश नेतृत्व ने जहां पहले निकाय चुनाव में संगठन को दरकिनार कर टिकट वितरण में विधायक, सांसद और हारे हुए प्रत्याशियों को फ्री हैंड दिया था, तो वहीं अब पंचायत चुनाव में भी ऐसा ही किया जा रहा है. यहां भी प्रत्याशी चयन में विधायकों, सांसदों को फ्री हैंड दिया गया है. पंचायत, जिला परिषद और वार्ड पंच के टिकट वितरण पूरी तरह से विधायकों और सांसदों की मर्जी से दिए जा रहे हैं. पार्टी के इस निर्णय के खिलाफ अब संगठन में ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं. पार्टी निकाय चुनाव में भी कई नेताओं ने अंदरखाने इस फैसले का विरोध किया था. वहीं अब पंचायत चुनाव में भी इसका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. अब कई नेताओं ने खुलकर इसकी खिलाफत करना शुरू कर दिया है.
'... तो संगठन को ताले लगा दो' : वहीं पंचायत चुनाव में विधायक, सांसदों और हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट वितरण में फ्री हैंड देने को लेकर पार्टी के अंदर ही सवाल खड़े होने लगे हैं. गहलोत सरकार में राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके सीताराम लांबा ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. सीताराम लाम्बा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'विधायक और हारे हुए प्रत्याशी ही पंचायत के टिकट के मालिक हैं, तो संगठन और कार्यकर्ताओं के ताले लगा दो.'
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'ऐसा फैसला संगठन के हित में नहीं' : राजस्थान युवा कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश संगठन महामंत्री अरबाब खान ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'पूरे राजस्थान में संगठनों के कार्यकर्ताओं को कोई भी विधायक प्रत्याशी और विधायक, लोकल बॉडी चुनाव में टिकट देना ही नहीं चाहता है. बस कुछ ही विधानसभा ऐसी हैं, जहां संगठन के लोगों को टिकट दी गई है. अन्यथा अधिकतर जगह सबके साथ अन्याय ही हुआ है. ये संगठन हित में कतई नहीं है.'
विधायक और हारे हुए प्रत्याशी ही पंचायत टिकटों के मालिक हैं ! तो संगठनों और कार्यकर्ताओं के ताले लगा दो !— Sitaram Lamba (@sitaramlamba) October 23, 2026
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'खड़गे और राहुल गांधी को संज्ञान लेना चाहिए' : वहीं इस मामले में कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर और राजस्थान ओबीसी आयोग के सदस्य राजेंद्र सेन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से संज्ञान लेने की मांग की है. राजेंद्र सेन का कहना है कि पंचायत चुनाव में विधायकों, सांसदों और हारे हुए प्रत्याशियों ने अपने परिवार वालों को टिकट दिए हैं. दूसरी तरफ संगठन के नेताओं की पूरी तरह से अनदेखी की गई है.
एकदम राइट भैय्या.. बहुत बुरे हाल हैं.. पूरे राजस्थान में संगठनों के कार्यकर्ताओं को कोई भी विधायक प्रत्याक्षी और विधायक लोकल बॉडी चुनाव में टिकिट देना ही नहीं चाहता है। बस कुछ ही विधानसभा ऐसी है जहां संगठन के लोगों को टिकिटे दी गई हैं अन्यथा अधिकतर जगह सबके साथ अन्याय ही हुआ है। ये संगठन हित में कतई नहीं है।— Arbab Khan IYC (@ArbabKhanIYC) October 23, 2026
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'राहुल गांधी के आदेशों की ही अनदेखी' : उन्होंने कहा कि जब संगठन सृजन अभियान के जरिए जिलाध्यक्षों का चयन हुआ था, तब राहुल गांधी ने कहा था कि लोकल बॉडी से लेकर विधायक और सांसदों के टिकट वितरण में जिलाध्यक्ष और संगठन के नेताओं की सबसे बड़ी भूमिका होगी, लेकिन अब राहुल गांधी के आदेशों की ही अनदेखी हो रही है. अगर विधायक, सांसद और हारे प्रत्याशी ही पंचायत चुनाव में टिकट वितरण करेंगे तो फिर संगठन को कौन पूछेगा. इससे तो संगठन कमजोर हो जाएगा. इस मामले को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. पार्टी को पंचायत चुनाव में इस नाराजगी का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है.
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'संगठन पर हावी हैं विधायक-सांसद' : राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि कांग्रेस के साथ यह दिक्कत शुरू से है. पार्टी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी का बब्बर शेर कहते हैं. संगठन को तवज्जो देने की बात करते हैं, लेकिन जब तवज्जो देने की बात आती है, तब संगठन को दरकिनार करके विधायक, सांसदों को आगे कर दिया जाता है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस में विधायक-सांसद संगठन पर हावी रहते हैं. संगठन भी धरने–प्रदर्शन या कोई भी काम हो विधायक-सांसद की मर्जी के बगैर तक नहीं करते हैं. संगठन में निचले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक किन की नियुक्ति होनी है, उसमें भी विधायक, सांसदों की राय से ही नाम तय होते हैं.
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'कार्यकर्ताओं की नाराजगी पड़ सकती है भारी ' : उन्होंने कहा कि एक दिक्कत यह भी है कि संगठन के मुखिया ही जब विधायक-सांसद होते हैं, तो फिर वो अपने साथी विधायक-सांसदों की कैसे अवहेलना कर सकते हैं. इस बारे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए, क्योंकि संगठन कार्यकर्ताओं से बनता है. विधायक सांसदों से नहीं. चूंकि सड़कों पर पार्टी के लिए संघर्ष संगठन के कार्यकर्ता और नेता करते हैं. उन्हीं के दम पर सरकारें आती है और जाती हैं. जिस तरह से पंचायत चुनाव में विधायक-सांसदों और हारे प्रत्याशियों को फ्री हैंड दिया गया है. इसे लेकर कांग्रेस के संगठन के कार्यकर्ताओं नेताओं में काफी नाराजगी है. हो सकता है कि इसका नुकसान पार्टी को आने वाले दिनों में भुगतना पड़े.
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'सभी की राय से तय होते हैं टिकट' : कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, टिकट विधायक-सांसद, पूर्व विधायक और संगठन के नेताओं की आम सहमति से ही तय होते हैं. प्रत्याशी चयन में सभी की राय ली जाती है और सर्वसम्मति से जो फैसला होता है, उसे ही टिकट दिया जाता है. जिसे भी टिकट दिया जाता है, वो सब संगठन के ही लोग होते हैं, कोई गैर कांग्रेसी को टिकट नहीं दिया जाता है. हो सकता है कई बार आम सहमति नहीं बन पाती है, तो सामने वाले को लगता है कि उसकी अनदेखी हुई है. कांग्रेस पार्टी में तो संगठन ही सर्वोपरि है. जो भी गतिविधियां संचालित होती हैं, वो सब संगठन ही करता है. चाहे वो चुनाव हो या फिर धरने प्रदर्शन हो.
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निकाय चुनाव में हार के बाद उठे थे सवाल : इससे पहले निकाय चुनाव में पार्टी की हार के बाद भी संगठन के नेताओं ने गलत टिकट वितरण को हार का जिम्मेदार बताया था. जयपुर समेत कई जिलों में संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विधायकों और सांसदों को टिकट वितरण में फ्री हैंड देने को लेकर सवाल खड़े किए थे. और इसकी शिकायत प्रदेश नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक की थी. लेकिन अब इसके बावजूद भी पार्टी ने निकाय चुनाव से कोई सबक नहीं लिया और पंचायत चुनाव में भी विधायकों और सांसदों को फ्री हैंड दिया है.